Лікарні переповнені, а статистика погіршується: що відбувається з COVID-19 в Україні

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні з кожним вдень погіршується ситуація з захворюваністю коронавірусом. Все більше областей переходять у "червону зону", а влада посилює карантинні обмеження.

Детальніше про те, що відбувається в країні з COVID-19 – читайте далі в матеріалі "Сьогодні".

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Статистика коронавірусу на сьогоднішній день

В Україні за минулу добу, 20 жовтня, зафіксували 22 415 нових випадків коронавірусу. Це на три тисячі більше, ніж добою раніше.

Усього інфекцію підтвердили у 2 701 600 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 546 жителів України (усього – 62 389). Вилікувати вдалося 2 352 835 інфікованих (8036 – за останню добу).

Ситуація в Україні

МОЗ показав кадри з COVID-лікарень , які лякають. За даними Центру контролю і профілактики захворювань, невакциновані від коронавірусу громадяни мають в 11 разів більший ризик померти від штаму "Дельта", ніж вакциновані. Ризик захворіти у нещеплених в 6 разів вищий у порівнянні з тими, хто отримав дві дози вакцини.

, які лякають. За даними Центру контролю і профілактики захворювань, невакциновані від коронавірусу громадяни мають в 11 разів більший ризик померти від штаму "Дельта", ніж вакциновані. Ризик захворіти у нещеплених в 6 разів вищий у порівнянні з тими, хто отримав дві дози вакцини. У деяких областях COVID-лікарні заповнені вщент. Людей, у яких підтвердили хворобу, не приймають у медзаклади через переповнені COVID-відділення.

Українці готуються до посилення карантину через коронавірус. / Фото: Колаж: Сьогодні

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Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилася на 22%, а число нових випадків захворювання зросло на 11%.

На сьогоднішній день заповненість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" стане більше.

У "червону зону" ризикують потрапити ще 7 областей

У "червону зону", в яку переводять Сумську область, ризикують потрапити ще сім областей України. Це Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області.

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Київ на порозі "червоної зони"

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що в столиці і загалом в Україні ситуація з поширенням коронавірусу погіршується щодня.

Як повідомив Кличко, ситуація з поширенням коронавірусу в столиці і в Україні загалом – погіршується щодня. За минулу добу в Києві – понад 1000 нових хворих і 29 летальних випадків.

Більше 500 осіб потрапили до лікарні, і більшість із них – у важкому стані.

За словами мера, ліжка у столичних лікарнях стрімко заповнюються, і таким чином Київ – на порозі "червоної зони".

Що відбувається в лікарнях?

В інфекційній лікарні Хмельницького з 200 ліжок для пацієнтів з коронавірусом вільні тільки 3. Зараз медзаклад припинив приймати COVID-хворих.

Через напружену ситуацію з коронавірусом у Києві вишикувалася черга з катафалків до крематорію. Всі ці люди померли від COVID-19.

МОЗ показав моторошні фото з COVID-відділень лікарень і як вивозять тіла померлих.

У МОЗ також зазначили, що за даними Центру контролю і профілактики захворювань, невакциновані від коронавірусу громадяни мають в 11 разів більший ризик померти від штаму "Дельта", ніж вакциновані.

Ризик захворіти у нещеплених в 6 разів вищий порівняно з тими, хто отримав дві дози вакцини. До того ж, статистику МОЗ підкріпило фотографіями з COVID-відділень українських лікарень.

У лікарнях Харкова немає вільних місць для COVID-хворих з високопотоковим киснем. Всі 719 точок зайняті.

У Закарпатській області ускладнюється ситуація з коронавірусом. / Фото: Колаж: Сьогодні

Посилення карантину з 21 жовтня

В Україні діятимуть нові правила перевезень. Вони торкнуться залізничного, авіаційного та автобусного транспорту між областями. Усі міжобласні перевезення дозволені за наявності COVID-сертифіката або негативного ПЛР-тесту.

З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з таких документів:

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для "жовтих" областей підійде одна доза;

міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозною вакциною або двома дозами дводозної;

негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіду, актуальність якої підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, чинний 72 години.

Нові правила перевезень у транспорті України. Фото: колаж "Сьогодні"

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