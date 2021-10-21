Больницы переполнены, а статистика ухудшается: что происходит с COVID-19 в Украине

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине с каждым днем ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Все больше областей переходят в красную зону, а власти ужесточают карантинные ограничения.

Подробнее о том, что происходит в стране с COVID-19 – читайте далее в материале "Сегодня".

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Статистика коронавируса на сегодняшний день

В Украине за прошлые сутки, 20 октября, зафиксировали 22 415 новых случаев коронавируса. Это на три тысячи больше, чем сутками ранее.

Всего инфекцию подтвердили у 2 701 600 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 546 жителей Украины (всего – 62 389). Вылечить удалось 2 352 835 инфицированных (8036 – за последние сутки).

Ситуация в Украине

Минздрав показал кадры из COVID-больниц , которые пугают. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний, не вакцинированные от коронавируса граждане имеют в 11 раз больший риск умереть от штамма "Дельта", чем вакцинированные. Риск заболеть у непривитых в 6 раз выше по сравнению с теми, кто получил две дозы вакцины.

, которые пугают. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний, не вакцинированные от коронавируса граждане имеют в 11 раз больший риск умереть от штамма "Дельта", чем вакцинированные. Риск заболеть у непривитых в 6 раз выше по сравнению с теми, кто получил две дозы вакцины. В некоторых областях COVID-больницы заполнены полностью. Людей, у которых подтвердили болезнь, не принимают в медучреждения из-за переполненных COVID-отделений.

Украинцы готовятся к усилению карантина из-за коронавируса. / Фото: Коллаж: Сегодня

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Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

На сегодняшний день заполненность COVID-коек составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

В красную зону рискуют попасть еще 7 областей

В красную зону, в которую переводят Сумскую область, рискуют попасть еще семь областей Украины. Это Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области.

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Киев на пороге красной зоны

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что, ситуация с распространением коронавируса в столице и в Украине в целом – ухудшается каждый день. За прошедшие сутки в Киеве – более 1000 новых больных и 29 летальных случаев.

Более 500 человек попали в больницы, и большинство из них – в тяжелом состоянии.

По словам мэра, койки в столичных больницах стремительно заполняются, и таким образом Киев – на пороге красной зоны.

Что происходит в больницах?

В инфекционной больнице Хмельницкого из 200 коек для пациентов с коронавирусом свободны только 3. На данный момент медучреждение прекратило принимать COVID-больных.

Из-за напряженной ситуации с коронавирусом в Киеве выстроилась очередь из катафалков к крематорию. Все эти люди умерли от COVID-19.

Минздрав показал жуткие фото из COVID-отделений больниц и как вывозят тела умерших.

В больницах Харькова нет свободных мест для COVID-больных с высокопотоковым кислородом. Все 719 точек заняты.

В Закарпатской области осложняется ситуация с коронавирусом. / Фото: Коллаж: Сегодня

Усиление карантина с 21 октября

В Украине будут действовать новые правила перевозок. Они коснутся железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта между областями. Все межобластные перевозки разрешены при наличии COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста.

С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из следующих документов:

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;

международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами двудозной,

отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

Новые правила перевозок в транспорте Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

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