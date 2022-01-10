Хворих стане набагато більше? Чим небезпечна "Омікрон"-хвиля в Україні

В Україні рекомендують знову готувати шпитальні бази / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні різко зросте рівень захворюваності на коронавірус через "Омікрон". Особливістю нової хвилі стане "нашарування" її на "Дельту", що ще не повністю пішла.
Про це повідомила лікар медичних наук, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська у своєму Facebook.
Нова "Омікрон"-хвиля
За словами лікаря, зараз два збудники циркулюють одночасно, викликаючи підвищення рівня захворюваності.
Попередні варіанти вірусу зазвичай повністю витісняли ті, які були до них, і відбувався спад захворюваності буквально до поодиноких випадків із наступним його сплеском.
"В даний час йде накопичення вірусу в популяції, більшість із членів якої є вже імунними, і, виходячи із закономірностей епідеміологічного процесу, після адаптації збудника до нових умов ми спостерігатимемо надзвичайно різке піднесення захворюваності, як це відбувається в інших країнах", – пояснила Голубовська.
Як уберегтися від "Омікрону"
Відомо, що цей варіант протікає з меншою кількістю тяжких та критичних випадків, залученням дітей, але це характерно для популяції загалом.
Як пояснює лікар, на індивідуальному рівні рекомендації повинні залишатися незмінними:
- не забувати про раннє лікування, зокрема, противірусну терапію (ПВТ),
- знову треба готувати шпитальні бази і намагатися госпіталізувати групи ризику до настання дихальної недостатності для введення противірусного препарату.
Омікрон в Україні
Станом на початок січня у нашій країні зафіксували кілька випадків нового штаму, зокрема у Києві, Львові та Одесі.
Проте РНБО та МОЗ прогнозують, що наприкінці січня – на початку лютого Україну накриє нова хвиля коронавірусу через "Омікрон". У РНБО заявили, що "цього не уникнути".
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