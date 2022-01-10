Больных станет намного больше? Чем опасна "Омикрон"-волна в Украине

В Украине рекомендуют опять готовить госпитальные базы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине резко возрастет уровень заболеваемости коронавирусом из-за "Омикрона". Особенностью новой волны станет "наслоение" ее на еще не полностью ушедшую "Дельту".

Об этом сообщила доктор медицинских наук, врач-инфекционист Ольга Голубовская в своем Facebook.

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Новая "Омикрон"-волна

По словам доктора, сейчас два возбудителя циркулируют одновременно, вызывая повышение уровня заболеваемости.

Предыдущие варианты вируса обычно полностью вытесняли предшествующие и происходил спад заболеваемости буквально до единичных случаев с последующим его всплеском.

"В настоящее время идет накопление вируса в популяции, большинство из членов которой являются уже иммунными, и, исходя из закономерностей эпидемиологического процесса, после адаптации возбудителя к новым условиям мы будем наблюдать чрезвычайно резкий подъем заболеваемости, как это происходит в других странах", – объяснила Голубовская.

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Как уберечься от "Омикрона"

Известно, что этот вариант протекает с меньшим количеством тяжелых и критических случаев, вовлечением детей, но это характерно для популяции в целом.

Как объясняет доктор, на индивидуальном уровне рекомендации должны оставаться прежними:

не забывать о раннем лечении, в частности, противовирусной терапии (ПВТ);

опять надо готовить госпитальные базы и стараться госпитализировать группы риска до наступления дыхательной недостаточности для введения противовирусного препарата.

Омикрон в Украине

По состоянию на начало января в нашей стране зафиксировали несколько случаев нового штамма, в частности в Киеве, Львове и Одессе.

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Однако СНБО и Минздрав прогнозируют, что в конце января – начале февраля Украину накроет новая волна коронавируса из-за "Омикрона". В СНБО заявили, что "этого не избежать".

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