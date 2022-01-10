Больных станет намного больше? Чем опасна "Омикрон"-волна в Украине

В Украине рекомендуют опять готовить госпитальные базы / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине резко возрастет уровень заболеваемости коронавирусом из-за "Омикрона". Особенностью новой волны станет "наслоение" ее на еще не полностью ушедшую "Дельту".
Об этом сообщила доктор медицинских наук, врач-инфекционист Ольга Голубовская в своем Facebook.
Новая "Омикрон"-волна
По словам доктора, сейчас два возбудителя циркулируют одновременно, вызывая повышение уровня заболеваемости.
Предыдущие варианты вируса обычно полностью вытесняли предшествующие и происходил спад заболеваемости буквально до единичных случаев с последующим его всплеском.
"В настоящее время идет накопление вируса в популяции, большинство из членов которой являются уже иммунными, и, исходя из закономерностей эпидемиологического процесса, после адаптации возбудителя к новым условиям мы будем наблюдать чрезвычайно резкий подъем заболеваемости, как это происходит в других странах", – объяснила Голубовская.
Как уберечься от "Омикрона"
Известно, что этот вариант протекает с меньшим количеством тяжелых и критических случаев, вовлечением детей, но это характерно для популяции в целом.
Как объясняет доктор, на индивидуальном уровне рекомендации должны оставаться прежними:
- не забывать о раннем лечении, в частности, противовирусной терапии (ПВТ);
- опять надо готовить госпитальные базы и стараться госпитализировать группы риска до наступления дыхательной недостаточности для введения противовирусного препарата.
Омикрон в Украине
По состоянию на начало января в нашей стране зафиксировали несколько случаев нового штамма, в частности в Киеве, Львове и Одессе.
Однако СНБО и Минздрав прогнозируют, что в конце января – начале февраля Украину накроет новая волна коронавируса из-за "Омикрона". В СНБО заявили, что "этого не избежать".
Ранее мы писали:
- По состоянию на утро 10 января в Украине изменился список карантинных зон. Появились две оранжевые зоны.
- В Украине запустили вакцинацию бустерной дозой, хотя эксперты и отмечают, что это нужно было сделать на 2-3 месяца раньше.