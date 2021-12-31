Хворих стає дедалі більше, незважаючи на рекорди вакцинації: яка ситуація із COVID-19 в Україні

В Україні зафіксували нові випадки летальних наслідків від коронавірусу / Колаж "Сьогодні"
В Україні зростає захворюваність на коронавірус, а люди встановлюють рекорди з вакцинації. Також експерти кажуть, що країна ще не скоро перейде у "зелену зону".
Сайт "Сьогодні" зібрав останні новини про COVID-ситуацію у країні.
Статистика коронавірусу
За добу 30 грудня в Україні зафіксовано 7 029 нових випадків коронавірусу.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 578 людей;
- летальних наслідків – 209;
- одужали – 8609 людей.
Україна не буде "зеленою"?
Як розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко, зелений рівень встановлюється для всієї України одночасно. При цьому перехід у цю карантинну зонуне очікується ще протягом трьох місяців.
"Бо захворюваність у країні треба ще зменшувати вдвічі-втричі", – зазначив експерт.
"Рекорд" вакцинації
Житель Харкова зробив 18 щеплень від коронавірусу. Отже, він хоче встановити рекорд з вакцинації від COVID-19.
Робити всі щеплення чоловікові допомагав лікар, який нібито пообіцяв подарувати путівку за 20 вакцинацій. При цьому система Helsi підтверджує, що цей пацієнт зробив більше 18 уколів від коронавірусу.
Скільки педагогів повністю вакциновано від COVID-19
Станом на 30 грудня в Україні 96,23% педагогів щеплені принаймні однією дозоювакцини від коронавірусу. Двома дозами вакциновано вже майже 91% працівників, це понад 1 млн 86 тисяч людина.
Найвищі показники щеплених двома дозами фіксують в областях:
- Дніпропетровська – 96,08%.
- Луганська – 95,62%.
- Полтавська – 95,44%.
- Черкаська – 95,39%.
- Сумська – 95,36%.
Найбільше повністю вакцинованих працівників демонструють навчальні заклади:
- спеціалізованої освіти – 96,72%;
- професійного профілю – 93,75%;
- середньоосвітнього профілю – 92,87%;
- дошкільної освіти – 89,94%;
- професійного найвищого профілю – 87,45%;
- найвищого профілю – 82,94%.
Кому МОЗ рекомендує робити бустерне щеплення
В Україні рекомендували бустерне щеплення від коронавірусу для людей віком від 60 років. Також її вже отримали близько 3 тисяч медиків.
Вона необхідна посилення ефективності вакцини, яка з часом знижується.
В Україні зупинили розробку COVID-вакцини
Розробку української вакцини проти COVID-19зупинили через відсутність фінансування та зацікавленості з боку держави. Її творили львівські вчені з Інституту біології клітин Національної академії наук.