Хворих стає дедалі більше, незважаючи на рекорди вакцинації: яка ситуація із COVID-19 в Україні

В Україні зафіксували нові випадки летальних наслідків від коронавірусу / Колаж "Сьогодні"

В Україні зростає захворюваність на коронавірус, а люди встановлюють рекорди з вакцинації. Також експерти кажуть, що країна ще не скоро перейде у "зелену зону".

Сайт "Сьогодні" зібрав останні новини про COVID-ситуацію у країні.

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Статистика коронавірусу

За добу 30 грудня в Україні зафіксовано 7 029 нових випадків коронавірусу.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 578 людей;

летальних наслідків – 209;

одужали – 8609 людей.

Україна не буде "зеленою"?

Як розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко, зелений рівень встановлюється для всієї України одночасно. При цьому перехід у цю карантинну зонуне очікується ще протягом трьох місяців.

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"Бо захворюваність у країні треба ще зменшувати вдвічі-втричі", – зазначив експерт.

Найвищий рівень госпіталізацій спостерігається у Хмельницькій області / Фото: Колаж: Сьогодні

"Рекорд" вакцинації

Житель Харкова зробив 18 щеплень від коронавірусу. Отже, він хоче встановити рекорд з вакцинації від COVID-19.

Робити всі щеплення чоловікові допомагав лікар, який нібито пообіцяв подарувати путівку за 20 вакцинацій. При цьому система Helsi підтверджує, що цей пацієнт зробив більше 18 уколів від коронавірусу.

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У Харкові чоловік зробив понад 10 щеплень від коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

Скільки педагогів повністю вакциновано від COVID-19

Станом на 30 грудня в Україні 96,23% педагогів щеплені принаймні однією дозоювакцини від коронавірусу. Двома дозами вакциновано вже майже 91% працівників, це понад 1 млн 86 тисяч людина.

Найвищі показники щеплених двома дозами фіксують в областях:

Дніпропетровська – 96,08%.

Луганська – 95,62%.

Полтавська – 95,44%.

Черкаська – 95,39%.

Сумська – 95,36%.

Найбільше повністю вакцинованих працівників демонструють навчальні заклади:

спеціалізованої освіти – 96,72%;

професійного профілю – 93,75%;

середньоосвітнього профілю – 92,87%;

дошкільної освіти – 89,94%;

професійного найвищого профілю – 87,45%;

найвищого профілю – 82,94%.

Наразі дослідження препарату не просувається / Колаж "Сьогодні"

Кому МОЗ рекомендує робити бустерне щеплення

В Україні рекомендували бустерне щеплення від коронавірусу для людей віком від 60 років. Також її вже отримали близько 3 тисяч медиків.

Вона необхідна посилення ефективності вакцини, яка з часом знижується.

В Україні зупинили розробку COVID-вакцини

Розробку української вакцини проти COVID-19зупинили через відсутність фінансування та зацікавленості з боку держави. Її творили львівські вчені з Інституту біології клітин Національної академії наук.

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