Хто отримає бустерну дозу від COVID-19? Відповідь лікаря

Ревакцинуватися можна через 6 місяців з дати отримання другої дози

Бустерну дозу вводять, щоб посилити ефективність COVID-вакцини / Колаж "Сьогодні"

Насамперед бустерну дозу отримають медичні працівники, але не всі, а також працівники будинків інтернатного типу. Фахівці саме цих професій перебувають у групі ризику.

Про це повідомляє лікар-імунолог вищої категорії Олег Назар в ефірі "Україна 24".

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Деталі

Бустерну дозу на сьогоднішній день можуть отримати спеціалісти тих професій, які найчастіше стикаються з вірусом.

"Навіть не всі медпрацівники зможуть отримати цю дозу. Насамперед ревакцинують лікарів швидкої допомоги та приймальний відділень, сімейних лікарів та інфекціоністів. Але бустерну дозу можуть отримати щонайменше через 6 місяців з дати отримання другої дози", – додав Олег Назар.

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Яка різниця між додатковою та бустерною дозою

Бустерну дозу вводять, щоб посилити ефективність COVID-вакцини, яка з часом знижується, а додаткову дозу вводять, щоб убезпечити людей, у яких через тяжкі захворювання дві дози вакцини можуть не дати належного захисту.

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