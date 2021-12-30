В Україні зупинили розробку COVID-вакцини: причина

Експерти вважають, що перспектив для розробки препарату немає

Наразі дослідження препарату не просувається / Колаж "Сьогодні"

Розробка української вакцини проти COVID-19зупинили через відсутність фінансування та зацікавленості з боку держави. Її створювали львівські вчені із інституту біології клітин Національної академії наук.

Про це розповів керівник інституту, академік Андрій Сибірний, пише Суспільне.

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Деталі

"План роботи виконали: ми зробили продуценти вірусних білків на гуманізованих дріжджах, очистили білки, охарактеризували їх, довели, що вони високоімуногенні, тобто викликають появу антитіл у мишей. Це позитивно", – нагадав академік.

Потрібно було досліджувати, чи захищають білки, що утворилися, від смерті через COVID-19 трансгенних мишей. Це дослідження мали проводити у Польщі, бо в Україні немає відповідних лабораторій.

"Не вдалося, бо Національний фонд досліджень України морочив нам голову півроку, але так і не дозволив переказати гроші до Польщі, хоча жодної заборони на це немає", – стверджує Андрій Сибірний.

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Бракує грошей для української вакцини

Ще один недолік дослідження української вакцини – нестача фінансування.

"Наше дослідження коштувало майже 300 тисяч євро. Щоб зробити вакцину, потрібно досліджувати великих тварин — ховрахів, приматах. Потрібні великі обсяги препаратів, потрібно інвестувати 300-500 млн. євро. Ніхто не готовий це робити", – додає Андрій Сибірний.

Він вважає, що перспективи для розробки української вакцини немає. За його словами, дослідження препарату не просуватиметься.

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Українці не хочуть вакцинуватись?

У листопаді за добу щеплення від коронавірусу робили понад 300 тис. людина, а зараз за добу зробити щеплення можуть лише 36 тис. людина.

В Україні вакцинували менше ніж 50% дорослого населення. Серед групи людей, старших 60 років, особливо низький показник щеплень. Отримали щеплення однією дозою 37%, другою – 33%.

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