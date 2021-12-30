В Украине остановили разработку COVID-вакцины: причина

Эксперты считают, что перспектив для разработки препарата нет

Сейчас исследование препарата не продвигается / Коллаж "Сегодня"

Разработка украинской вакцины против COVID-19остановили из-за отсутствия финансирования и заинтересованности со стороны государства. Ее создавали львовские ученые из института биологии клеток Национальной академии наук.

Об этом рассказал руководитель института, академик Андрей Сибирный, пишет Суспільне.

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Детали

"План работы выполнили: мы сделали продуценты вирусных белков на гуманизированных дрожжах, очистили белки, охарактеризовали их, доказали, что они высокоиммуногенны, то есть вызывают появление антител у мышей. Это положительно", – напомнил академик.

Нужно было исследовать, защищают ли образовавшиеся белки от смерти из-за COVID-19 трансгенных мышей. Это исследование должны были проводить в Польше, потому что в Украине нет соответствующих лабораторий.

"Не удалось, потому что Национальный фонд исследований Украины морочил нам голову полгода, но так и не разрешил перевести деньги в Польшу, хотя никакого запрета на это нет", – утверждает Андрей Сибирный.

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Не хватает денег для украинской вакцины

Еще один недостаток исследования украинской вакцины – недостаток финансирования.

"Наше исследование стоило почти 300 тысяч евро. Чтобы сделать вакцину, нужно исследовать на больших животных — сусликах, приматах. Нужны большие объемы препаратов, нужно инвестировать 300-500 миллионов евро. Никто не готов это делать", — добавляет Андрей Сибирный.

Он считает, что перспектив для разработки украинской вакцины нет. По его словам, исследование препарата продвигаться не будет.

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Украинцы не хотят вакцинироваться?

В ноябре за сутки прививку от коронавируса делали более 300 тыс. человек, а сейчас за сутки сделать прививку могут только 36 тыс. человек.

В Украине вакцинировали менее 50% взрослого населения. Среди группы людей старше 60 лет особенно низкий показатель прививок. Получили прививку одной дозой 37%, второй дозой – 33%.

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