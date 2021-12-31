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СЬОГОДНІ Новини України

Захворюваність зростає. В Україні за добу понад 7 тисяч нових випадків COVID-19

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
31 грудня, 09:22
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За весь час пандемії в Україні захворіло 3 667 649 людей
У країні продовжують виявляти нові випадки коронавірусної інфекції / Колаж "Сьогодні"
У країні продовжують виявляти нові випадки коронавірусної інфекції / Колаж "Сьогодні"

За добу 30 грудня в Україні зафіксовано 7 029 нових випадків коронавірусу. Померли від COVID-19 понад 200 людей.

Про це повідомляє МОЗ.

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Деталі

Найбільше нових заражень зафіксували у Києві, Одеській та Львівській областях.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 578 людей;
  • летальних наслідків – 209;
  • одужали – 8 609 людей.

За весь час пандемії в Україні

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  • захворіли – 3 667 649 людей;
  • одужали – 3 468 858 людей;
  • летальних наслідків – 95 899;
  • проведено ПЛР-тестування – 16 786 785.

Вакцинація у країні

З початку вакцинальної кампанії прищепили 14 698 234 людини, з них отримали першу дозу – 14 698 232 особи, отримали дві дози – 13 698 387 людей.

Додаткову дозу отримали 3 880 людей, а бустерну – 4900.

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