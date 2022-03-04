Бійці 206 батальйону спіймали Шуфрича, коли він фотографував позиції ЗСУ

Шуфрича звинувачують у порушенні законів воєнного часу / Колаж "Сьогодні"
Відомий волонтер Юрій Бірюков розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці фотографію народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Нестера Шуфрича. Підпис під фото говорить: "Хто затримав Шуфрича – той 206-й батальйон. Фоткати наші позиції заняття дурне і стрьомне".
Подальша доля скандального політика наразі невідома. Відповідно до законів, прийнятих з урахуванням воєнного стану в країні, в Україні заборонено знімати, пересилати та публікувати позиції військ та територіальної оборони.
Зрадники від ОПЗЖ
- Представники "Опозиційної платформи – За життя" вже були помічені у діяльності, спрямованій проти суверенітету та територіальної цілісності України.
- 27 лютого представник цієї політсили міський голова Куп'янська Геннадій Мацегора, заявив про підконтрольність міста військам РФ. Він зазначив, що пішов на співпрацю з окупантами. Через день він передумав і зараз перебуває під арештом.
- Напередодні вторгнення російських окупантів в Україні ще одна "зірка" ОПЗЖ Ілля Кива запросив до нашої країни рятівників руского міра. Водночас сам, за наявною інформацією, перебував у ЄС.
- 26 лютого співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко ініціював процес виключення народного депутата Іллі Киви з партії.