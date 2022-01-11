Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

Чи буде сніг на Старий Новий рік – синоптики поновили прогноз (карта)

Валентина Шаповал
11 січня, 11:30
У ці дні в країні очікуються сильні морози, але вони будуть не скрізь

Опади обіцяють не у всіх областях / Колаж "Сьогодні"

На Старий Новий Рік в Україні синоптики прогнозують морози. Також варто очікувати сніг та сильний вітер.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Погода 13 січня

На заході синоптики прогнозують від 1 градуса тепла до 6 градусів морозу На сході очікується від -5 до -9 градусів.

У північних регіонах синоптики обіцяють до -8 градусів На півдні стовпчики термометрів коливатимуться від -3 до -5 градусів.

В Києві температура повітря коливатиметься від -4 до -6, а в Сімферополі буде від -3 до -5 градусів.

Реклама

У цей день в Україні не буде дощів. Небо до самого вечора покриє хмари, але іноді буде видно і сонце. Вітер західний, 7-12 м/с.

Погода в Україні на 13 січня. Скрін: Укргідрометцентр.

Погода на 14 січня

В цей день на заході синоптики прогнозують від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. На сході очікується від -1 до -4 градусів.

Реклама

У північних регіонах синоптики обіцяють до -1 градусів. На півдні стовпчики термометрів будуть коливатися від 0 до +3 градусів.

В Києві температура повітря коливатиметься від -1 до +1, а в Сімферополі буде від +1 до +3 градусів.

Сніг цілий день буде у:

  • Луцьку
  • Львові
  • Ужгороді
  • Івано-Франківську
  • Тернополі
  • Рівному
  • Чернівцях
  • Хмельницькому
  • Житомирі
  • Києві
  • Чернігові
  • Сумах
  • Луганську

Погода в Україні на 14 січня. Скрін: Укргідрометцентр.

Що робити водіям під час снігопаду та ожеледиці

  • Водії повинні бути уважні за кермом, стежити за дорожньою обстановкою та дотримуватися правил дорожнього руху.
  • Водії не повинні паркуватися на узбіччях доріг та у заборонених місцях. Вони можуть заважати збиранню снігу.
  • Водіям також рекомендують не змінювати смуги руху без потреби, якщо дороги вкриті снігом.
  • Важливо: якщо ви втратили контроль над машиною під час снігопаду, то не слід припиняти спробу уникнути занесення.
  • Крім того, під час мінусової температури та снігопаду краще не користуватися ручними гальмами. Це з тим, що з особливостей конструкції механізму у ньому конденсується волога. Так, колодки примерзають, і машина не знімається з ручного гальма.

Раніше ми писали: