Бустерна доза в Україні: навіщо вона потрібна і як діє на організм

Головний санлікар розповів про переваги бустерної дози вакцини / Фото: Колаж: Сьогодні
Ефективність будь-якої вакцини проти коронавірусу з часом знижується, а бустерна доза дає можливість краще захистити свій організм.
Про це на сторінці у Facebook написав головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.
В чому сенс бустерної дози
Кузін зауважив, що бустерна доза допомагає поновити ефективність COVID-вакцин та зменшує ризик госпіталізації і смерті внаслідок хвороби.
"Рекомендовано робити "бустер" мРНК-вакцинами, адже, за даними наявних досліджень, вони демонструють найкращі результати незалежно від того, яким вакцинами був зробленим базовий курс", – написав Кузін.
Ефективність двох доз вакцини проти варіанту "Омікрон" швидко знижується, але саме після бустерної дози захист відновлюється.
Хто може отримати бустерну дозу
Наразі в Україні бустерну дозу можуть отримати повнолітні, які завершили базовий курс щеплення понад 6 місяців тому. Оптимальний термін введення "бустеру" від 6 до 9 місяців.
"Закликаю не зволікати із отриманням як і базового курсу вакцинації, так і "бустеру", адже це єдина можливість вберегтись від небезпечних наслідків коронавірусної хвороби", – написав Кузін.
За його словами, це дуже важливо для літніх людей та людей із супутніми хворобами. Базовий курс вакцинації допоможе зберегти життя саме цій категорії людей, а бустерна доза допоможе поновити захист.
Чому COVID-19 постійно мутує
Експерт назвав причину мутації COVID-19. Про це сказав голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки та оборони, академік НАН України Сергій Комісаренко.
"Невакцинована людина — це чудове джерело для розвитку і появи нових варіантів вірусу. Мутації відбуватимуться, тому що в нас, на жаль, ще багато людей, які не є вакцинованими", – зазначив Сергій Комісаренко.
Він додав, що мікс в організмі однієї людини грипу та COVID-19 є дуже небезпечним.
Наша імунна система вміє розрізняти різні віруси і боротися з ними, але при такому подвійному навантаженні вона може не витримати. Тому вкрай важливо вакцинуватися і проти COVID-19, і проти грипу.
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