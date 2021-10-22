Був сенс? У МОЗ прокоментували нові правила по транспорту в Україні

Віктор Ляшко пояснив, навіщо ввели нові правила по транспорту. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що нові правила щодо перевезень з 21 жовтня ухвалили не просто так. За його словами, в такий спосіб влада хоче зменшити стрімке зростання хворих на коронавірус.

Про це Ляшко повідомив на засіданні Верховної Ради у п'ятницю, 22 жовтня.

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Нововведені правила по транспорту – обґ рунтоване рішення

Міністр охорони здоров'я України повідомив, що влада всіляко намагається зменшити кількість хворих на коронавірус у країні. Щодо нових правил у транспорті з 21 жовтня він заявив:

"Це рішення ухвалене не просто так. Воно обґрунтоване, щоб зменшити кількість хворих на коронавірус, госпіталізованих, і людей, які потрапляють у реанімації", – сказав Ляшко.

"Вакцинуйтеся!"

Також Ляшко закликав українців вакцинуватися. Він зазначив, що щеплення – рятує життя.

"Вакцинуйтеся. Ця вакцина не на все життя, але вона для життя, і це повинен розуміти кожен", – підсумував міністр.

Як з 21 жовтня працює транспорт в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

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Статистика летальних випадків від коронавірусу

Віктор Ляшко розповів, що без існуючих темпів вакцинації за вчора, 21 жовтня, Україна б мала 795 померлих, але вакцинація врятувала 181 життя.

"За позавчора без вакцинації ми б мали 707 померлих, у такий спосіб врятоване 161 життя. Дві доби тому померло 495 українців, без вакцинації мали б 638 померлих, тобто врятували 143 життя. За останні чотири місяці в Україні вакцинація врятувала 2,5 тисячі життів", – підсумував міністр.

Статистика коронавірусу на сьогоднішній день

В Україні за минулу добу, 21 жовтня, зафіксували 23 785 нових випадків коронавірусу. Це на тисячу більше, ніж добою раніше.

Усього інфекцію підтвердили у 2 725 385 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 614 жителів України (всього – 63 003). Вилікувати вдалося 2 361 365 інфікованих (8530 – за останню добу).

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Посилення карантину з 21 жовтня

В Україні почали діяти нові правила перевезень. Вони торкнулися залізничного, авіаційного та автобусного транспорту між областями.

З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з таких документів:

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для "жовтих" областей підійде і одна доза;

міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозною вакциною або двома дозами дводозної,

негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіду, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, що діє 72 години.

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