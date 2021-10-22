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СЬОГОДНІ Новини України

Ситуація з COVID-19 погіршується. За добу захворіли майже 24 тисячі українців

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
22 жовтня, 08:10
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В Україні з кожним днем все більше людей заражаються коронавірусом, вчора хвороба забрала життя 614 осіб
Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується.
Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за минулу добу, 21 жовтня, зафіксували 23 785 нових випадків коронавірусу. Це на тисячу більше, ніж добою раніше.

Про це повідомляє МОЗ.

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Усього інфекцію підтвердили у 2 725 385 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 614 жителів України (всього – 63 003). Вилікувати вдалося 2 361 365 інфікованих (8530 – за останню добу).

Коронавірус в Україні. дані МОЗ

Що відбувається в лікарнях?

В інфекційній лікарні Хмельницького з 200 ліжок для пацієнтів з коронавірусом вільні тільки 3. На цей момент медустанова припинила приймати COVID-хворих.

Через напружену ситуацію з коронавірусом у Києві вишикувалася черга з катафалків до крематорію. Усі ці люди померли від COVID-19.

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МОЗ показав моторошні фото з COVID-відділень лікарень і як вивозять тіла померлих.

У лікарнях Харкова немає вільних місць для COVID-хворих з високопотоковим киснем. Всі 719 точок зайняті.

Посилення карантину з 21 жовтня

В Україні почали діяти нові правила перевезень. Вони торкнулися залізничного, авіаційного та автобусного транспорту між областями.

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З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з таких документів:

  • документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для "жовтих" областей підійде і одна доза;
  • міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозною вакциною або двома дозами дводозної,
  • негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіду, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";
  • негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, що діє 72 години.

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