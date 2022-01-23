Цілих 500 страв! В Україні розширять нове меню для шкіл – коли чекати на рецепти

З 1 січня у школах запровадили нове меню / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні розробляють оновлену збірку рецептів для шкіл. Загалом у переліку їх буде 500: окрім 160 вже затверджених страв, додадуть ще 340 нових.

Про це співавтор реформи шкільного харчування в Україні Євген Клопотенко розповів "Обозревателю".

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За словами шеф-кухаря, наразі вони з командою розробляють нові страви для шкільного меню. Ці рецепти допоможуть працівникам шкіл складати унікальні меню, які відповідатимуть новим нормам калорійності, білків, жирів та вуглеводів.

Коли вийде нова збірка рецептів?

Технологічні карти команда передасть на експертизу до Інституту громадського здоров'я ім. А. М. Марзєєва НАМН та у Держпродслужбу цієї весни. Вже готова збірка має вийти у середині 2022 року.

Коротко про нове шкільне меню

Оновлене меню у школах запроваджено з 1 вересня 2021 року. До 1 січня 2022 року був перехідний період, а з нового року норм зобов'язані дотримуватися всі школи.

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У меню має бути менше хліба, солі, цукру, жирів. Водночас збільшили кількість овочів, фруктів та м'яса. У шкільних буфетах тепер заборонено продавати булочки, солодкі напої, продукти з високим вмістом цукру чи солі, барвників та ароматизаторів.

Проте нові правила сподобалися не всім. Батьки школярів скаржилися, що тепер їхні діти не хочуть їсти в їдальні, а самі страви схожі на "баланду".

На сайті президента навіть з'явилася петиція, автор якої, тато школярки Владислав Тауцький, категорично вимагає скасувати нове меню у школах.

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Директор однієї з провідних шкіл на Житомирщині розповіла "Сьогодні", що жодна з нових страв на неї не справила ефекту. Хоча влада і враховувала той факт, що готувати нові страви будуть на старому обладнанні, легко все не виходить. Часто їжа прилипає до поверхонь. А універсальних печей у шкіл немає.