Ціна питання: за скільки ховають померлих від коронавірусу

У морзі тіла обробляють спецзасобами і кладуть в чорні герметичні пакети. Колаж "Сегодня".

Третя в світі і друга в Європі – Україна б'є рекорди за кількістю смертей через коронавируса. 614 летальних випадків – за добу. А з початку пандемії жертвами коронавируса стали 63 тисячі українців. Правила, як ховати померлих від коронавируса вже змінювалися кілька разів. І саме поховання коштує значно дорожче.

Ускладнення, які викликає коронавірус

Тим часом патологоанатоми розбираються в нових ускладненнях, які викликав COVID-19. Побачене після розтину дивують навіть досвідчених лікарів. Як коронавірус сьогодні змінює легкі, дивіться в сюжеті "Сегодня".

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"Зараз така завантаження як була в період квітня і травня минулого року, десь однаково. Як тоді був пік так і зараз. Тут скоріше проблема в тому, що всього три в країні крематорію", – сказав завідувач одеського крематорію Володимир Букач.

Забрати тіло в морг, підготувати до кремації або поховання. Додалося роботи і в ритуальних службах. А з попитом збільшеної ціни.

А поки ритуальні служби підраховують прибутки, лікарі думають – як зупинити пандемію. І шукають відповідь на питання – чому вбиває коронавірус і смертельна "Дельта"? Навіть досвідченого патологоанатома дивує – що вони бачать в померлих від коронавируса після розтину.

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Коронавірусние пневмонію досвідчений патологоанатом Євгенія Березовська не переплутає ні з чим. При розтині лікарі беруть зразки з різних органів хворого, переважно з легких. І вони більше схожі на печінку.

"Вони щільні. Збільшений. Вони темно-червоні. Безповітряні. Залежно ще від стадії коронавирусной хвороби. Легкі змінені не тільки дзвонити, але і всередині, через тромби. Найчастіше це тотальна вірусна пневмонія, простими словами набряк легенів, або від тромбоза- емболіческіх ускладнень, коли порушується стінка судин і тромби прикріплюються до неї. потім відриваються ", – розповіла лікар-патологоанатом, завідувачка патологоанатомічним відділенням Київської клінічної лікарні №4 Євгенія Березовська.

У морзі тіла обробляють спецзасобами і кладуть в чорні герметичні пакети. Лікарі кажуть, вірус зберігається в рідини померлого від години до доби. Тому цілуватися і стосуватися слизової

оболонок небіжчика – заборонено.



"Заборонено контакт з тілом людини, якщо там надлишкова рідина, то труну перед кремацією обов'язково закритий", – уточнює начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Госпотребслужби служби в місті Києві Дмитро Байраченко.

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Якщо рік тому до цього київським моргу привозили одного померлого від ускладнень коронавируса у за день, зараз – до 15-ти. Більшість з них – кажуть лікарі – люди з хронічними захворюваннями. І 97 відсотків цих померлих – вакциновані.

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