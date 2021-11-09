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Що робити, якщо "Дія" не підтягнула COVID-сертифікат? Інструкції

Інна Собора
9 листопада, 17:01
Причин того, що не генерується сертифікат про вакцинацію, може бути декілька. Їх можна виправити

"Дія" може не відображати сертифікати щодо вакцинації деяких українців. / Фото: Колаж: Сьогодні

Часто користувачі "Дія" стикаються з тим, що у мобільному додатку не відображається COVID-сертифікат. На це є кілька причин – від помилок медиків до щеплення кількома різними вакцинами.

В НСЗУ пояснили, що робити провакцинованим та як усунути головні помилки.

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Дублі медичних карт

Однією з причин того, що сертифікат не відображається, може бути те, що медпрацівник вніс інформацію про щеплення в неактуальну медичну картку в електронній системі охорони здоров’я.

Дублювання медкарт з’являються тоді, коли на прийомі лікар замість того, щоб оновити інформацію в актуальній онлайн-медкарті, реєструє людину як нового пацієнта, відповідно – створює дублікат.

Наприклад, пацієнта до 14 років зареєстрували у системі за свідоцтвом про народження, а потім він отримав паспорт і новий лікар вніс про нього дані як про нового пацієнта. Або пацієнт змінив прізвище і замість оновлення існуючої медкартки для нього створили нову.

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Як виправити:

  • подзвонити сімейному лікарю або в контакт-центр НСЗУ за номером 16-77 і переконатись, що дійсно дані пацієнта справді внесли в неактуальну карту,
  • подати офіційне звернення до НСЗУ про об'єднання медичних карток (не про видалення дубля, бо так можна втратити частину медичної історії). Звернення може бути в довільній формі, у ньому слід зазначити актуальний номер паспорта та індивідуальний податковий номер. Копії цих документів потрібно додати до звернення. Відправити звернення можна або на info@nszu.gov.ua, або поштою на адресу: Київ, пр-кт Степана Бандери, 19, 04073.

Помилка в записі про вакцинацію

Медпрацівник після вакцинаціх неправильно вніс, наприклад, особисті дані пацієнта, назву або партію вакцини.

Як виправити:

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  • Звернутися до пункту, в якому пацієнту робили щеплення – сімейного лікаря чи пункті масової вакцинації.
  • Внести чи виправити дані про вакцинацію має повноваження лише той лікар, який проводив щеплення. Інші лікарі, сам пацієнт чи НСЗУ не мають такої технічної можливості.

Помилка, яка була в декларації ще до вакцинації

Іноді в деклараціях бувають неточні дані – одруківки, фактичні помилки або застаріла інформація (наприклад, якщо людина змінила прізвище). Щоб такого не було, НСЗУ закликає пацієнтів уважно читати декларацію одразу після її укладання.

Як виправити:

  • помилку в декларації може змінити будь-який лікар, зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я.
  • важливо, щоб лікар саме виправив помилку в реєстраційних даних, а не створював нову декларацію.

Щеплення різними вакцинами

Це також поширена причина. У декого може виникнути алергія на певну вакцину (і тому щеплення потім роблять іншим препаратом) або ж вакцини одного виробника закінчилися і довелося комбінувати з іншими.

Крім того, COVID-сертифікат може не згенеруватися, якщо вакцина офіційно не визнана в Україні або комбінація вакцин не відповідає чинним правилам поєднання. Зараз в Україні дозволяється робити друге щеплення вакцинами Moderna або Pfizer, якщо перша доза була одним із трьох препаратів: AstraZeneca, Moderna або Pfizer. Вакцину CoronaVac комбінувати не можна.

Як виправити:

  • поки шляхів виходу з цієї ситуації в Україні немає. Але нормативно-правові акти щодо визнання COVID-вакцин можуть змінитися – за цим треба слідкувати.
  • можна зробити повторну вакцинацію, коли така можливість з'явиться.

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