Понад 8 млн українців повністю вакцинувалися від COVID-19

91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не мали жодної дози антиковідної вакцини

Від початку вакцинальної кампанії зроблено щеплення 11 546 723 особам / Фото: Колаж: Сьогодні

За 8 листопада 240 440 осіб були вакциновані проти COVID-19. Одну дозу отримали 140 439 людей, повністю імунізовані – 100 001 особа.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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З початку вакцинальної кампанії щеплено 11 546 723 особи, з них отримали одну дозу – 11 546 721 особа, повністю імунізовано та отримали дві дози – 8 038 054 особи (з них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

Усього проведено 19 584 775 щеплень. 91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

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Коронавірус в Україні

За добу 8 листопада в Україні зафіксовано 18 988 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1183, медпрацівників – 426).

Також минулої доби госпіталізували 2967 осіб, а летальних випадків – 833. Крім цього, одужали від коронавірусу 16 609 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

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захворіли – 3 107 489 осіб;

одужали – 2 537 565 людей;

летальних випадків – 73 390.

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