В Україні за добу виявили майже 19 тис. випадків COVID-19

За добу 8 листопада в Україні зафіксовано 18 988 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1183, медпрацівників – 426).
Про це пише пресслужба МОЗ.
Також минулої доби госпіталізували 2967 осіб, а летальних випадків – 833. Крім цього, одужали від коронавірусу 16 609 осіб.
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За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 3 107 489 осіб;
- одужали – 2 537 565 осіб;
- летальних випадків – 73 390.
"Червона зона" карантину розширилася
МОЗ оновив карантинні зони. "Червоних" регіонів уже 17, а "жовта зона" найменша.
"Червона зона"
У цій зоні перебувають 17 регіонів:
Київ.
Херсонська область.
Одеська область.
Запорізька область.
Донецька область.
Дніпропетровська область.
Сумська область.
Миколаївська область.
Рівненська область.
Житомирська область.
Івано-Франківська область.
Київська область.
Луганська область.
Хмельницька область.
Чернігівська область.
Львівська область.
Волинська область.
"Помаранчева зона"
У цій зоні знаходяться 5 регіонів:
Вінницька область.
Полтавська область.
Харківська область.
Черкаська область.
Чернівецька область.
"Жовта зона"
У цій зоні лише три області:
Кіровоградська.
Закарпатська.
Тернопільська.
Раніше ми писали:
Усунення від роботи та "червоні" регіони. Розповідаємо все про ситуацію з коронавірусом в Україні.
За 7 листопада в Україні зафіксовано 13 068 нових підтверджених випадків COVID-19 (захворіло дітей – 790, медпрацівників – 145).