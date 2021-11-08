"Безсертифікатна" історія: що робити без документа про щеплення (відео)

З сьогоднішнього дня від роботи почнуть усувати невакцинованих чиновників і педагогів

Ще місяць-півтора потрібно нашим чиновникам, щоб проаналізувати усі відомі в Україні іноземні сертифікати. Колаж "Сьогодні".

Як за умов карантину бути людям, які хочуть вакцинуватися, але не можуть цього зробити? Отже – громадський транспорт, торгові центри, ресторани, спортзали, басейни на час карантину для них – табу. Бо у людини всього лише немає COVID-сертифіката або свіжого ПЛР-тесту. Перевіряючі відправляють до сімейного лікаря. Той, коли чує від пацієнта фразу "дайте довідку, що я перехворів" – відправляє до МОЗ. А в МОЗ кажуть: у вас має бути сертифікат для дорослих чи дитячий. Його запустили цього тижня. Або сертифікат про одужання, який обіцяють із понеділка. І коло замкнулося. А з сьогодні без цього документа не допустять до роботи. То як бути? Розкаже сайт "Сьогодні".

Подробиці

"З 2018 року лікуюся від онкологічного захворювання. Якщо звертатися до лікарні, то я мушу щоразу складати ПЛР-тест, який коштує грошей.... 900 гривень – це для мене більша частина моєї пенсії. Комусь щеплення протипоказане", – сказала онкопацієнтка у ремісії Оксана Гергало.

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"Заздалегідь приїхав за 4 години, щоби мою вакцину нікому не віддали, дочекався своєї черги, підходжу, а мені кажуть – а ми не можемо вас вакцинувати", – сказав виконавчий директор Спілки споживачів України Максим Несміянов.

"Я можу підписати декларацію із сімейним лікарем, але вона не може зробити мені медичну

картку. Отака цікава правова колізія", – розповів журналіст, громадянин Білорусі Валентин Бойко.

"Сиділа я в торговому центрі на фудкорті. До мене підійшов охоронець, попросив мою картку вакцинації, я показала йому цю картку – він просто засміявся і каже: – Так, а що це за картка? Тут немає ні печатки, нічого, я таку Карту Вам сам можу намалювати", розповідає киянка Ірина Шинкаренко.

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А тим часом, уже з сьогоднішнього дня від роботи почнуть усувати невакцинованих чиновників та педагогів. А скільки із них стали заручниками ситуації? Скільки загалом українців досі не розуміють – де та які довідки треба брати? Недарма ж у контактних центрах МОЗ іноді буває по кілька тисяч обурених дзвінків на день.

"Я кажу: дайте мені грамотну відмову, що ви відмовляєтеся мене вакцинувати. Вони мені кажуть – ми таку відмову дати не можемо. Ви не можете, натомість штраф мені всі можуть дати при цьому", – розповів виконавчий директор Спілки споживачів України Максим Несміянов.

З'ясувалося: в Україні є центральна, тобто недержавна електронна система охорони здоров'я, та

кілька приватних. В одній із таких закралася помилка персональних даних Максима. Автор помилки – його сімейний лікар, звільнився, і навіть словом не обмовився. Знайти нового під час пандемії завдання не з простих, тож Максим, роздратований тижнем київських реалій, вирішив укласти декларацію та вакцинуватися на своїй малій Батьківщині – у Миколаєві.

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"Шокована, просто згадуючи наші українські поліклініки, і коли я зайшла до пункту вакцинації у Штатах. Це конвеєр, буквально все прораховано до секунд. Щоб не виникало черг, щоб люди не затримувалися", – розповіла киянка Ірина Шинкаренко.

"США не видають такі ковід-сертифікати, як видаються країнами ЄС, і в тому числі й Україною. Якщо людина має такий документ на руках, сьогодні вона може звернутися до лікаря. Лікар внесе дані до електронної системи охорони здоров'я та зможе видати паперове міжнародне свідоцтво" , – розповіла заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Ще місяць-півтора потрібно нашим чиновникам, щоб проаналізувати всі відомі в Україні іноземні

сертифікати про щеплення, а потім зрештою перенести їх і в дію.

"Я приїхав в Україну в липні цього року, знайшов офіційну роботу, сплачую податки, у тому числі військовий збір. Але щеплюватися поки не можу, поки я не отримаю посвідку на постійне проживання", – сказав журналіст, громадянин Білорусі Валентин Бойко.

Сказала йому сімейний лікар. Те саме отримання виду може затягтися на рік-півтора. Ось і ходить зараз зі своїм білоруським паспортом щодня по 45 хвилин на роботу та назад. І пів зарплати витрачає на ПЛР тести.

Нарешті у МОЗ мені підказали, як залагодити ситуацію: білорус може для реєстрації на

щеплення скористатися індивідуальним податковим номером.

"Мені зробили трансплантацію кісткового мозку. Але у зв'язку з тим, що в мене почалася реакція транспланту проти господаря, я зараз перебуваю на імунодепресивній терапії. Мій лікуючий гематолог, який знаходиться в Мінську, вона не дає мені однозначного так для вакцинації, тому що є Протипоказання: Мій терапевт, який знаходиться тут, мені не може написати жодної довідки, тому що не знає, як правильно і боїться взяти на себе відповідальність, щоб не зазнати штрафу, обурюється онкопацієнтка в ремісії Оксана Гергало.

Тому чому молода жінка, на чиїх руках двоє дітей, має зараз думати не про боротьбу з онкологією? А про якусь довідку, щоби не отримати проблеми з поліцією на рівному місці.

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