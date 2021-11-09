Что делать, если "Дія" не подтянула COVID-сертификат? Инструкции

"Дія" может не отображать сертификаты о вакцинации некоторых украинцев. / Фото: Коллаж: Сегодня

Часто пользователи "Дії" сталкиваются с тем, что в мобильном приложении не отображается COVID-сертификат. На это есть пара причин – от ошибок медиков до прививки несколькими разными вакцинами.

В НСЗУ объяснили, что делать провакцинированным и как устранить главные ошибки

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Дубли медицинских карт

Одной из причин того, что сертификат не отображается, может быть то, что медработник внес информацию о прививках в неактуальную медицинскую карточку в электронной системе здравоохранения.

Дублирование медкарт появляются тогда, когда на приеме доктор вместо того, чтобы обновить информацию в актуальной онлайн-медкарте, регистрирует человека как нового пациента, соответственно – создает дубликат.

К примеру, пациента до 14 лет зарегистрировали в системе по свидетельству о рождении, а затем он получил паспорт и новый доктор внес о нем данные как о новом пациенте. Или пациент сменил фамилию и вместо обновления существующей медкарты для него создали новую.

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Как исправить:

позвонить семейному врачу или в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 и убедиться, что данные пациента действительно внесли в неактуальную карту,

подать официальное обращение в НСЗУ об объединении медицинских карт (не об удалении дубля, потому что так можно потерять часть медицинской истории). Обращение может быть в произвольной форме, в нем следует указать актуальный номер паспорта и индивидуальный налоговый номер. Копии этих документов следует добавить к обращению. Отправить обращение можно либо по info@nszu.gov.ua, либо по почте по адресу: Киев, пр-кт Степана Бандеры, 19, 04073.

Ошибка в записи о вакцинации

Медработник после вакцинации неправильно внес, например, личные данные пациента, название или партию вакцины.

Как исправить:

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обратиться в пункту, в котором пациент прививался – к семейному врачу или в пункт массовой вакцинации.

внести или исправить данные о вакцинации есть полномочия только у доктора, который проводил прививку. Другие врачи, сам пациент или НСЗУ не имеют такой технической возможности.

Ошибка, которая была в декларации еще до вакцинации

Иногда в декларациях бывают неточные данные – опечатки, фактические ошибки или устаревшая информация (например, если человек сменил фамилию). Чтобы этого не было, НСЗУ призывает пациентов внимательно читать декларацию сразу после ее заключения.

Как исправить:

ошибку в декларации может изменить любой доктор, зарегистрированный в электронной системе здравоохранения.

важно, чтобы доктор исправил ошибку в регистрационных данных, а не создавал новую декларацию.

Прививки разными вакцинами

Это тоже распространенная причина. У некоторых может возникнуть аллергия на определенную вакцину (и поэтому прививку потом делают другим препаратом) или же вакцины одного производителя закончились и пришлось комбинировать с другими.

Кроме того, COVID сертификат может не сгенерироваться, если вакцина официально не признана в Украине или комбинация вакцин не соответствует действующим правилам сочетания. Сейчас в Украине разрешается делать вторую прививку вакцинами Moderna или Pfizer, если первая доза была одним из трех препаратов: AstraZeneca, Moderna или Pfizer. Вакцину CoronaVac комбинировать нельзя.

Как исправить:

пока путей выхода из сложившейся ситуации в Украине нет. Но нормативно-правовые акты по признанию COVID-вакцин могут измениться – за этим нужно следить.

нормативно-правовые акты по признанию COVID-вакцин могут измениться – за этим нужно следить. можно сделать повторную вакцинацию, когда такая возможность появится.

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