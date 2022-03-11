Що робити, якщо на ваших очах військові РФ беруть людей у полон: інструкція від СБУ

Росіяни продовжують атакувати українців / Фото: Колаж: Сьогодні
Якщо на ваших очах окупанти беруть у полон людей, потрібно терміново повідомити українські спецслужби. Це можна зробити або телефоном, або ж повідомити на електронну пошту.
Таку інформацію розмістили у Facebook Верховної Ради України.
Якими повинні бути дії
Служба безпеки України створила об'єднаний центр з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії РФ.
Отже, якщо ви стали свідком затримання російськими військовими, звертайтеся:
- Цілодобові лінії +38 067 650 83 32; +38 098 087 36 01
- Електронна скринька united.centre.ssu@gmail.com
Куди повідомляти про техніку
Щоб допомогти українській армії, громадян закликають повідомляти про пересування ворожої техніки. Можна повідомляти в спеціальний чат-бот.
"Українські війська дають жорстку відсіч окупантам! Але ми маємо постійно допомагати нашим воїнам. Побачили пересування ворожої техніки? Одразу напишіть до офіційного чат-боту в Telegram – @stop_russian_war_bot. Разом ми зупинимо окупантів!" – наголосили в СБУ.
Кіберполіція створила також окремий чат-бот, куди можна надсилати інформацію про ворожі мітки. Писати слід у Telegram @ukraine_avanger_bot.
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