Що робити вчителям, яким не можна вакцинуватися – пояснення МОЗ

Ляшко розповів, що робити тим, кому не можна вакцинуватися / Фото: Колаж: Сьогодні
Сімейний лікар буде надавати вчителям довідку про медичні протипоказання, які унеможливлюють щеплення від COVID-19.
Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає "Радіо Свобода".
"Коли ми говоримо про вчителів, ми говоримо, що вони будуть або відсторонені від роботи, або вакцинуватися. В наказі говориться про обов’язковість вакцинації, окрім обґрунтованих медичних протипоказань, коли не можна за станом здоров’я. Але, повірте, це невеликий відсоток людей – це 3–4% всього", – сказав міністр.
Ляшко додав, що зараз уряд робить все для того, щоб запобігти будь-яким підробкам.
"Це буде в електронній системі охорони здоров’я. І довідка так само буде видаватися, як і COVID-сертифікат. Лікар, який видає цю довідку, буде робити медичний запис в електронній системі", – сказав Ляшко.
Він заявив, що медичну запис можна просто відстежити.
За добу в Україні зробили майже 150 тис. щеплень від COVID-19
Протягом доби 15 жовтня в Україні від коронавірусу вакцинували 148 438 осіб. Перше щеплення отримали 79 580 українців, ще 68 858 – повністю завершили процес імунізації.
Протягом доби працювали:
- 916 мобільних бригад;
- 2979 пунктів щеплення;
- 345 центрів вакцинації.
З початку прищеплювальної кампанії вакциновано 7 873 769 осіб, з них отримали одну дозу – 7 873 767 осіб. Повністю імунізовані і отримали дві дози – 6 433 791 особа (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 14 307 558 щеплень.
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