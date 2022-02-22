Щоб знали всі! Іноземний журналіст розповів в ефірі про ситуацію навколо України шістьма мовами (відео)

Люди мали змогу почути інформацію на своїй рідній мові/Фото: скриншот, колаж: "Сьогодні"
Весь світ спостерігає за ситуацією в Україніта незаконними діями влади РФ на території Донбасу. Іноземні журналісти розповідають про ситуацію по-максимуму. От як, наприклад, британсько-німецько-люксембурзький журналіст Філіп Кроутер, який розповідає про те, що відбувається навколо нашої країни, аж шістьма мовами.
Відповідне відео з'явилося на каналі LeHuffPost у YouTube.
Деталі
Британсько-німецько-люксембурзький журналіст Філіп Кроутер під час своєї роботи у Києві розповідав про ситуацію навколо України та про дії Росії. Це він робив щоразу під час нових включень в ефір, і щоразу іншою мовою. Загалом використав іспанську, мімецьку, люксембурзьку, французьку, португальську та англійську мови.
Визнання "ЛДНР" Росією
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР". Також він попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання "ЛДНР".
- Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.
- 22 лютого "депутат" так званої "народної ради" самопроголошеної "ДНР" Владислав Бердичевський заявив, що військові Росії вже перетнули кордон "ДНР" та "ЛНР".
- Також 22 лютого Держдума Росії одноголосно ратифікувала внесені президентом РФ Володимиром Путіним договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу з "ДНР" та "ЛНР".