Чтобы все знали! Иностранный журналист рассказал в эфире о ситуации вокруг Украины на 6 языках (видео)

Люди имели возможность услышать информацию на своем родном языке/Фото: скриншот, коллаж: "Сегодня"
Весь мир наблюдает за ситуацией в Украине и незаконными действиями властей РФ на территории Донбасса. Иностранные журналисты рассказывают о ситуации по максимуму. Вот как, например, британско-немецко-люксембургский журналист Филип Кроутер, который рассказывает о том, что происходит вокруг нашей страны на 6 языках.
Соответствующее видео появилось на канале LeHuffPost в YouTube.
Подробности
Британско-немецко-люксембургский журналист Филип Кроутер во время своей работы в Киеве рассказывал о ситуации вокруг Украины и о действиях России. Это он делал каждый раз во время новых включений в эфир, и каждый раз на другом языке. В целом использовал испанский, немецкий, люксембургский, французский, португальский и английский языки.
Признание "ЛДНР" Россией
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР". Также он попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".
- После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.
- 22 февраля "депутат" так называемого "народного совета" самопровозглашенной "ДНР" Владислав Бердичевский заявил, что военные России уже пересекли границу "ДНР" и "ЛНР".
- Также 22 февраля Госдума России единогласно ратифицировала внесенные президентом РФ Владимиром Путиным договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с "ДНР" и "ЛНР"