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Циклон Henri зіпсує погоду в Україні: де в середу чекати "сюрпризів"

3 серпня, 16:22

Сергій Мартинець

Наталка Діденко попередила про температурні гойдалки – комусь пощастить з приємними +22, а в деяких областях спека до +32

В Україні стане прохолодніше / Фото: PxHere

Похолодання завтра накриє половину України, а на сході і півдні все ще спека. Дощі в основному очікуються на заході країни, але зачеплять трохи центральні області та південь.

Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, у середу до нас підсуне циклон Henri з атмосферними фронтами (карта), які принесуть у західну частину України короткочасні дощі з грозами.

Ближче до вечора опадів побільшає – дощі також пройдуть у Вінницькій, Житомирській, західних районах Одеської області.

Температура повітря 4 серпня в різних регіонах відрізнятиметься:

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Вітер в Україні буде південно-східний та північно-східний, несильний або помірний.

Якою буде погода у столиці

У Києві в середу спеки не буде. Максимальна температура повітря коливатиметься в районі 27 градусів. Істотних дощів не очікується.

Як повідомляли новини "Сьогодні", через сильні пориви вітру, дощі та грози в Україні на ранок 3 серпня виявилися знеструмленими 129 населених пунктів, найбільше у Сумській області – 60. Читайте також детальніше, що днями наробила негода в Україні.

Також через негоду дерево вбило молоду пару у Львові.

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Джерело: Сьогодні

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