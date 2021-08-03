Циклон Henri зіпсує погоду в Україні: де в середу чекати "сюрпризів"

В Україні стане прохолодніше / Фото: PxHere
Похолодання завтра накриє половину України, а на сході і півдні все ще спека. Дощі в основному очікуються на заході країни, але зачеплять трохи центральні області та південь.
Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.
За її словами, у середу до нас підсуне циклон Henri з атмосферними фронтами (карта), які принесуть у західну частину України короткочасні дощі з грозами.
Ближче до вечора опадів побільшає – дощі також пройдуть у Вінницькій, Житомирській, західних районах Одеської області.
Температура повітря 4 серпня в різних регіонах відрізнятиметься:
- на сході і півдні спека, 27-32 градуси;
- у західних областях буде свіжіше, 22-26 градусів;
- на півночі і у центрі очікується 25-29 градусів.
Вітер в Україні буде південно-східний та північно-східний, несильний або помірний.
Якою буде погода у столиці
У Києві в середу спеки не буде. Максимальна температура повітря коливатиметься в районі 27 градусів. Істотних дощів не очікується.
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Як повідомляли новини "Сьогодні", через сильні пориви вітру, дощі та грози в Україні на ранок 3 серпня виявилися знеструмленими 129 населених пунктів, найбільше у Сумській області – 60. Читайте також детальніше, що днями наробила негода в Україні.
Також через негоду дерево вбило молоду пару у Львові.
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