Циклон Henri подпортит погоду в Украине: где в среду ждать "сюрпризов"

Наталия Диденко предупредила о температурных качелях – кому-то повезет с приятными +22, а в некоторых областях жара до +32

В Украине станет прохладней / Фото: PxHere

Похолодание завтра накроет половину Украины, а на востоке и юге все еще жара. Дожди в основном ожидаются на западе страны, но заденут немного центральные области и юг.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в среду к нам пододвинется циклон Henri с атмосферными фронтами (карта), которые принесут в западную часть Украины кратковременные дожди с грозами.

Ближе к вечеру осадков станет больше – дожди также пройдут в Винницкой, Житомирской, западных районах Одесской области.

Температура воздуха 4 августа в разных регионах будет отличаться:

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на востоке и юге жара, 27-32 градуса;

в западных областях будет свежее, 22-26 градусов;

на севере и в центре ожидается 25-29 градусов.

Ветер в Украине будет юго-восточный и южный, несильный или умеренный.

Какой будет погода в столице

В Киеве в среду жары не будет. Максимальная температура воздуха будет колебаться в районе 27 градусов. Существенных дождей не ожидается.

В последние годы погода все больше "бунтует" против человечества – аномальная жара, ураганы, потопы, неожиданный снег среди лета, да еще и в теплых странах. Климатологи это связывают, в первую очередь, с деятельностью человека. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее говорил, что "мы находимся на краю пропасти".

В Украине нынешнее лето ставит рекорд за рекордом в плане высокой температуры. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух отмечает, что нас ждут новые волны жары.

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Как сообщали новости "Сегодня", из-за сильных порывов ветра, дождя и грозы в Украине на утро 3 августа оказались обесточенными 129 населенных пунктов, больше всего в Сумской области – 60. Читайте также подробнее, что на днях натворила непогода в Украине.

Также из-за непогоды дерево убило молодую пару во Львове.