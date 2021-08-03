Циклон Henri подпортит погоду в Украине: где в среду ждать "сюрпризов"

В Украине станет прохладней / Фото: PxHere
Похолодание завтра накроет половину Украины, а на востоке и юге все еще жара. Дожди в основном ожидаются на западе страны, но заденут немного центральные области и юг.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
По ее словам, в среду к нам пододвинется циклон Henri с атмосферными фронтами (карта), которые принесут в западную часть Украины кратковременные дожди с грозами.
Ближе к вечеру осадков станет больше – дожди также пройдут в Винницкой, Житомирской, западных районах Одесской области.
Температура воздуха 4 августа в разных регионах будет отличаться:
- на востоке и юге жара, 27-32 градуса;
- в западных областях будет свежее, 22-26 градусов;
- на севере и в центре ожидается 25-29 градусов.
Ветер в Украине будет юго-восточный и южный, несильный или умеренный.
Какой будет погода в столице
В Киеве в среду жары не будет. Максимальная температура воздуха будет колебаться в районе 27 градусов. Существенных дождей не ожидается.
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Как сообщали новости "Сегодня", из-за сильных порывов ветра, дождя и грозы в Украине на утро 3 августа оказались обесточенными 129 населенных пунктов, больше всего в Сумской области – 60. Читайте также подробнее, что на днях натворила непогода в Украине.
Также из-за непогоды дерево убило молодую пару во Львове.
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