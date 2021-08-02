Дерево убило молодую пару во Львове. Парень был курсантом

Погибшим в Стрыйском парке оказался курсант Львовской военной академии. Он погиб вместе со своей девушкой

Во Львове ветер валил деревья. Фото: Варта1

Во Львове в Стрыйском парке на молодую пару упало сломанное дерево во время урагана. Они скончались на месте. Погибшим парнем оказался курсант Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного – Андрей Свояк.

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Об этом сообщил начальник академии Павел Ткачук на своей странице в Facebook.

"Парень проживал за пределами учебного заведения и в свободное от службы и учебы время находился на отдыхе в Стрыйском парке вместе с девушкой, которая, к сожалению, также погибла", - написал Ткачук.

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Сейчас все причины и обстоятельства этой страшной трагедии устанавливают правоохранительные органы.

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"Выражаю искренние соболезнования матери погибшего Наталье Николаевне, отцу Руслану Ивановичу, сестре Алине, всем его родным, близким и сослуживцам, а также родным и близким погибшей девушки. Это невосполнимая потеря для всего коллектива Национальной академии сухопутных войск", – добавил Ткачук.

Также напомним, в начале лета во Львове дерево упало на голову семилетнему мальчику во время прогулки по парку, ребенок получил серьезные травмы и был доставлен в реанимацию.

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