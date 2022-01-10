COVID-ситуація погіршується. В яких регіонах України знайшли "Омікрон" – список

В Україні ще більше випадків "Омікрону". Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні продовжують фіксувати нові випадки зараження штамом коронавірусу "Омікрон". Зокрема, небезпечний вірус вже дістався Одеси.

В яких областях країни є "Омікрон", читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Регіони, в яких зафіксували "Омікрон"

Станом на 10 січня в Одесі зафіксували перший випадок інфікування новим штамом коронавірусу "Омікрон". Хворому зробили ПЛР-тест у приватній лабораторії.

Хворим виявився громадянин, який працює за кордоном і разом із сім'єю приїхав до Одеси. Наразі всі члени сім'ї вдома. Вони почуваються добре і не потребують госпіталізації. За станом здоров'я хворих стежать лікарі приватної клініки.

Ще по одному випадку підтвердили в Дніпрі та Львові. Троє пацієнтів з підтвердженими діагнозами повернулися з-за кордону. Вони перебували у Німеччині, Польщі та Об'єднаних Арабських Еміратах. Триває епідеміологічне розслідування, медики обстежують контактних осіб.

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Також у Житомирі та Бердичеві зафіксували два випадки інфікування штамом коронавірусу "Омікрон". Захворілі повернулися з Італії. Це жінки, 41-річна та 62-річна. Вони не хворіли і не були щеплені проти COVID-19. Після повернення в Україну через погане самопочуття пацієнтки звернулися до лікарні, де виявили "Омікрон".

У Києві також зафіксовано випадки захворювання, збудником якого є штам коронавірусу "Омікрон". Фахівці стверджують, що він більш контагіозний, ніж "Дельта".

За словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють у легкій формі.

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В Україні є "Омікрон". Фото: колаж "Сьогодні"

Симптоми вірусу

За даними ВООЗ, симптоми зараження "Омікроном" можуть проявитися за 3-14 днів. У середньому це триває п'ять-шість днів.

П'ять симптомів, які були ідентифіковані як ознаки "Омікрону":

свербіж у горлі,

сухий кашель,

постійна втома,

біль у м'язах,

іноді нічна пітливість.

"Омікрон" має багато мутацій

Штам "Омікрон" має багато мутацій, що відрізняється від попередніх небезпечних штамів. Але дочірні варіанти "Омікрону" теж мають відмінності майже у всіх структурних елементах вірусу.

Загалом це "гарячі точки", тобто багато з них вже спостерігалися в інших штамах та варіантах, але мають значення комбінації набутих мутацій, які разом можуть надавати інші властивості, що потребує ретельного аналізу.

Тяжкі наслідки "Омікрону"

Штам коронавірусу "Омікрон" не належить до категорії "м'яких". Він також призводить до госпіталізації та летальних випадків. Про це повідомляє ВООЗ.

"Хоча "Омікрон" здається менш важким порівняно з "Дельтою", особливо у вакцинованих, це не означає, що його слід долучати до категорії "м'яких". Як і попередні варіанти, "Омікрон" госпіталізує людей та вбиває людей", – наголосили у ВООЗ.