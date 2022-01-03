COVID-вакцини для українців: розповідаємо, як діє кожна з них

Всі вакцини захищають від важкого перебігу хвороби / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні проводять щеплення від коронавірусу трьома різними типами вакцин. У МОЗ розповіли про принцип дії кожної з них.

Які типи вакцин є в Україні

Наразі використовують три типи. Всі вони схвалені ВООЗ для екстреного застосування, захищають від важкого перебігу, ускладнень та смерті від COVID-19:

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векторна (рекомбінантна) – AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield та SKBio);

(рекомбінантна) – AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield та SKBio); інактивована (вакцина з неактивним вірусом) – CoronaVac/Sinovac Biotech;

(вакцина з неактивним вірусом) – CoronaVac/Sinovac Biotech; мРНК-вакцина – Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna.

Принцип дії векторних вакцин

У таких препаратах використовується модифікований вірус (вектор) у який вмонтована "інструкція" для виготовлення специфічних шиповидних білків коронавірусу. Вектор доставляє цю "інструкцію" в клітини організму людини. Клітини починають виробляти шиповидний білок.

Імунна система розпізнає, що білок не належить людині, і виробляє антитіла та Т-клітини до нього. Так організм вчиться, як захиститися в разі зустрічі зі справжнім вірусом. У 2015 році таким способом було створено вакцину проти лихоманки Ебола.

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Інактивована вакцина

Вона містить у своєму складі знешкоджений коронавірус, який не може розмножуватися і спричинити захворювання. Імунна система людини реагує і виробляє антитіла та Т-клітини, в результаті — формується імунітет.

Найперша інактивована вакцина була створена ще у 1955 році від поліомієліту. Наразі успішно використовуються інактивовані вакцини проти грипу, кашлюка, сказу та кліщового енцефаліту.

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мРНК-вакцини

Перші вакцини цього типу у світі, але метод розроблявся з початку 90-х років і за останні 25 років проведено 500 різних досліджень. Дані вакцини містять "інструкцію", як виробляти шиповидний білок вірусу SARS-CoV-2 (молекулу мРНК), яка після потрапляння до клітини організму кілька днів вчить її виробляти шиповидний білок.

Імунна система розпізнає компоненти вірусу і у відповідь виробляє антитіла та Т-клітини.

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