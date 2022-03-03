Вдавав, що шукав священика: залізничники затримали російського диверсанта

На Вінниччині зловили диверсанта / Фото: Колаж: Сьогодні

Працівник Козятинського вагонного депо разом із членом тероборони затримали російського диверсанта. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Повідомляється, що росіянин був переодягнений у старий цивільний одяг і нібито шукав церкву та священика, у якого працював.

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"Під час огляду особи у нього була виявлена записка, що підтверджує, що він є військовим збройних сил Російської Федерації", – йдеться в повідомленні.

Диверсанти в Україні

Українська служба безпеки постійно виявляє зрадників та диверсантів, які діють на користь окупантів. Тільки протягом учорашнього дня було викрито кількох диверсантів у різних областях України.

Правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт №7116 "Ні кроку назад!", яким пропонується запровадити найвищу міру покарання в Україні за державну зраду та вчинення диверсії.

2 березня у київському метро поліція затримала п'ятьох диверсантів. В одного при собі був плюшевий ведмедик із зашитими всередині патронами.

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26 лютого у Харківській області зловмисники представляються співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), щоб потрапити до бомбосховища. Проте ДСНС не проводить жодних перевірок.

25 лютого у Києві 25 лютого на Троєщині затримано 60 диверсантів.

Також ми писали, що до кожного населеного пункту України в'їхали "сплячі групи" диверсантів. Вони винаймали квартири, проживали там і чекали на час "Ч". Вказані особи зараз використовуються як коригувальники вогню та диверсійних груп і можуть бути озброєні.

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Що робити, якщо побачили підозрілих осіб

Якщо ви помітили таких підозрілих осіб – телефонуйте за номером 102 або в СБУ за номером 0 800 501 482. За можливості організуйте їхнє цивільне затримання.

Якщо ви побачили мітки (хрест, коло тощо), нанесені люмінесцентною або світловідбиваючою фарбою, визначте місце, де вони перебувають.

Вкажіть:

назва населеного пункту, де саме знаходиться знак.

якщо мітка – на трасі, то вкажіть відстань від населеного пункту чи інші орієнтири.

Зафарбуйте, засипте або в інший спосіб знищіть відмітку.