Делал вид, что искал священника: железнодорожники задержали российского диверсанта

В Винницкой области поймали диверсанта / Фото: Коллаж: Сегодня

Работник Козятинского вагонного депо вместе с членом теробороны задержали российского диверсанта. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Сообщается, что россиянин был переодет в старую гражданскую одежду и якобы искал церковь и священника, у которого работал.

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"При осмотре личности у него была обнаружена записка, подтверждающая, что он является военным вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Диверсанты в Украине

Украинская служба безопасности постоянно выявляет предателей и диверсантов, действующих в пользу оккупантов. Только в течение вчерашнего дня было разоблачено несколько диверсантов в разных областях Украины.

Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект №7116 "Ни шагу назад!", которым предлагается ввести высшую меру наказания в Украине за государственную измену и совершение диверсии.

2 марта в киевском метро полиция задержала пятерых диверсантов. У одного при себе был плюшевый мишка с зашитыми внутри патронами.

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26 февраля в Харьковской области злоумышленники представляются сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), чтобы попасть в бомбоубежища. Однако ГСЧС не проводит никаких проверок.

25 февраля в Киеве на Троещине задержаны 60 диверсантов.

Также мы писали, что в каждый населенный пункт Украины въехали "спящие группы" диверсантов. Они снимали квартиры, проживали там и ждали времени "Ч". Указанные лица сейчас используются в качестве корректировщиков огня и диверсионных групп и могут быть вооружены.

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Что делать, если увидели подозрительных лиц

Если вы заметили таких подозрительных лиц – звоните по телефону 102 или в СБУ по номеру 0 800 501 482. По возможности организуйте их гражданское задержание.

Если вы увидели метки (крест, круг и т.д.), нанесенные люминесцентной или светоотражающей краской, определите место, где они находятся.

Укажите:

название населенного пункта, где именно находится знак

если метка – на трассе, то укажите расстояние от населенного пункта, или другие ориентиры.

Закрасьте, засыпьте или другим способом уничтожьте отметку.