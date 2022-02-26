Осторожно! Диверсанты представляются работниками ГСЧС и пытаются проникнуть в бомбоубежища

Такие действия зафиксированы в Харькове, хотя с начала военных действий в Украине инспекторы ГСЧС никаких проверок не осуществляют

Диверсанты пытаются проникнуть в бомбоубежища под видом ГСЧС. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харьковской области злоумышленники представляются сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), чтобы попасть в бомбоубежища. Однако ГСЧС не проводит никаких проверок.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

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В настоящее время наблюдаются случаи, когда в бомбоубежища и временные укрытия заходят лица, представляемые сотрудниками ГСЧС, и говорят, что им необходимо провести проверку этих сооружений.

Однако в ГСЧС отмечают, что все бомбоубежища, временные укрытия, защитные сооружения, подвалы, паркинги и станции метрополитена круглосуточно открыты для обеспечения безопасности гражданского населения от поражения вражеской авиации и артиллерии. Никаких проверок ГСЧС Украины не осуществляет

"Будьте бдительны. Обо всех подобных случаях немедленно сообщайте в правоохранительные органы или в Службу спасения по номерам телефонов 101, 102 и 112", – призывают спасатели.

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Что делать, если увидели подозрительных лиц

Если вы заметили таких подозрительных лиц – звоните по телефону 102 или в СБУ по номеру 0 800 501 482. По возможности организуйте их гражданское задержание.

Если вы увидели метки (крест, круг и т.д.), нанесенные люминесцентной или светоотражающей краской, определите место, где они находятся.

Укажите:

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название населенного пункта, где именно находится знак

если метка – на трассе, то укажите расстояние от населенного пункта, или другие ориентиры.

Закрасьте, засыпьте или другим способом уничтожьте отметку.

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