Обережно! Диверсанти представляються працівниками ДСНС та намагаються проникнути до бомбосховищ

У Харківській області зловмисники представляються співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), щоб потрапити до бомбосховищ. Однак ДСНС не проводить жодних перевірок.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківської області.
Наразі спостерігаються випадки, коли до бомбосховищ та тимчасових укриттів заходять особи, котрі представляються співробітниками ДСНС, і говорять, що їм необхідно провести перевірку цих споруд.
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Однак в ДСНС наголошують, що усі бомбосховища, тимчасові укриття, захисні споруди, підвали, паркінги та станції метрополітену цілодобово відкриті для забезпечення безпеки цивільного населення від ураження ворожої авіації і артилерії. Жодних перевірок ДСНС України не здійснює
"Будьте пильними. Про всі подібні випадки негайно повідомляйте до правоохоронних органів або до Служби порятунку за номерами телефонів 101, 102 та 112", – закликають рятувальники.
Що робити, якщо побачили підозрілих осіб
Якщо ви помітили таких підозрілих осіб – телефонуйте 102 або до СБУ за номером 0 800 501 482. За можливості організуйте їх громадянське затримання.
Якщо ви побачили мітки (хрест, коло тощо), нанесені люмінесцентною чи світловідбиваючою фарбою, визначте місце, де вони знаходяться.
Вкажіть:
- назву населеного пункту, де саме знаходиться знак
- якщо мітка – на трасі, то вкажіть відстань від населеного пункту, або інші орієнтири.
Зафарбуйте, засипте або іншим способом знищіть позначку.
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