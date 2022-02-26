Обережно! Диверсанти представляються працівниками ДСНС та намагаються проникнути до бомбосховищ

Такі дії зафіксовані у Харкові, хоча з початку воєнних дій в Україні інспектори ДСНС жодних перевірок не здійснюють

Диверсанти намагаються проникнути до бомбосховищ під виглядом ДСНС. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харківській області зловмисники представляються співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), щоб потрапити до бомбосховищ. Однак ДСНС не проводить жодних перевірок.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківської області.

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Наразі спостерігаються випадки, коли до бомбосховищ та тимчасових укриттів заходять особи, котрі представляються співробітниками ДСНС, і говорять, що їм необхідно провести перевірку цих споруд.

Однак в ДСНС наголошують, що усі бомбосховища, тимчасові укриття, захисні споруди, підвали, паркінги та станції метрополітену цілодобово відкриті для забезпечення безпеки цивільного населення від ураження ворожої авіації і артилерії. Жодних перевірок ДСНС України не здійснює

"Будьте пильними. Про всі подібні випадки негайно повідомляйте до правоохоронних органів або до Служби порятунку за номерами телефонів 101, 102 та 112", – закликають рятувальники.

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Що робити, якщо побачили підозрілих осіб

Якщо ви помітили таких підозрілих осіб – телефонуйте 102 або до СБУ за номером 0 800 501 482. За можливості організуйте їх громадянське затримання.

Якщо ви побачили мітки (хрест, коло тощо), нанесені люмінесцентною чи світловідбиваючою фарбою, визначте місце, де вони знаходяться.

Вкажіть:

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назву населеного пункту, де саме знаходиться знак

якщо мітка – на трасі, то вкажіть відстань від населеного пункту, або інші орієнтири.

Зафарбуйте, засипте або іншим способом знищіть позначку.

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