У Харкові схопили групу російських диверсантів

На вулиці Клочківській російські диверсанти готували вибухи

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба диверсанти готували провокацію. Про це повідомляється у місцевому telegram-каналі.

"Схопили диверсантів, які хотіли підривати наше місто", – йдеться у повідомленні.

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Наші військові оточили диверсантів та надягли на них кайданки. Факт затримання диверсантів також підтвердив речник Харківського національного університету Повітряних сил Олег Кошовий.

Ситуація із диверсантами

В Ірпені місцеві жителі помітили російських диверсантів, які переодяглися в цивільне .

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25 лютого у Києві зловили двох російських диверсантів, які прийшли до 44-ї пожежної частини у формі солдат ЗСУ та попросили переодягнутися у цивільний одяг.

Також повідомлялося, що у Києві були ліквідовані російські диверсанти, що прорвалися в Оболонський район столиці. Крім того, на Троєщині було затримано 60 диверсантів

26 лютого мер Києва заявив, що у столиці немає російських військових, але багато диверсійних груп.

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Поряд із збитим під Гостомелем вертольотом був затриманий поліцією російський диверсант.

Намагався видати себе за українця. При ньому виявлено записи та спеціальні прилади, що свідчать про те, навіщо його закинули в Україну