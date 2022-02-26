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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В каждый населенный пункт Украины въехали "спящие группы" диверсантов: что нужно знать

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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26 февраля, 21:16
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Диверсанты снимали квартиры и ждали времени "Ч"
Граждан просят сообщать о диверсантах в полицию/Фото: коллаж: "Сегодня"
Граждан просят сообщать о диверсантах в полицию/Фото: коллаж: "Сегодня"

В каждый населенный пункт Украины въехали "спящие группы" диверсантов. Они снимали квартиры, проживали там и ждали времени "Ч".

Об этом сообщает пресс-центр ВРУ.

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В основном диверсанты снимали квартиры, пользуясь услугами риелторов.

"В населенных пунктах (городах) у риэлторов существуют свои рабочие чаты. Просьба к риелторам и всех граждан, если у вас есть информация о лицах мужского пола, похожих на россиян, которые группами по 2-3 человека снимали жилье в период с декабря 2021 года по настоящее время, звонить по номеру 0679839403 или на 102", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-центре, указанные лица сейчас используются в качестве корректировщиков огня и диверсионных групп и могут быть вооружены.

Ситуация в Украине 26 февраля

  • В результате войны России против Украины за более чем двое первых суток погибли 198 гражданских. Среди них трое детей. Кроме того, 1115 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди них 33 ребенка.
  • На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам: техника, которая шла на прорыв, попала под шквал коктейлей "Молотова".
  • Кроме того, ночью в разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.
  • В Киеве, по состоянию на 6:00 утра, звуки стрельбы слышны в центре города, в частности на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске звучат как автоматные очереди, так и взрывы.
  • Мэр Киева заявил, что в столице нет российских военных, но много диверсионных групп. Столичные власти полностью остановили движение поездов, метро используется как убежище.

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