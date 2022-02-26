Хотел передать послание: украинские спасатели задержали российского диверсанта

В Украине спасатели задержали российского диверсанта, который пытался оставить послание своим "побратимам".
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Что известно
Мужчина пытался передать послание своим "побратимам" и оставил тетрадь с записями у закрытого магазина, находящегося возле пожарной части, а потом начал убегать.
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"Довольно странное поведение вызвало серьезные подозрения, поэтому почти сразу неизвестный был перехвачен нашими спасателями. Сразу была извещена местная территориальная оборона и передано диверсанта правоохранителям", – говорится в сообщении.
В Киеве диверсанты пришли в пожарную часть
В Киеве задержали двух российских диверсантов, которые пришли в 44-ю пожарную часть в форме солдат ВСУ и попросили переодеться в гражданскую одежду. Об этом сообщается на Telegram-канале МВД Украины.
"Сегодня в Киеве в 44-ю ДПРЧ пожаловали гости. Хотя какие они гости, кто их звал? И представились они бойцами ВСУ, показав какие-то удостоверения, однако не дали убедиться в их подлинности. Были они в нашей форме Вооруженных сил, в бронежилетах, с автоматами и колбасой. А пришли они в пожарную часть попросить переодеться во что-то гражданское, а еще лучше – в пожарные боевки", – написала пресс-служба министерства.
Как пишется в сообщении, спасатели никого не оставляют в беде, поэтому нашли для гостей старую одежду, а параллельно позвонили в полицию.
"Не успели наши гости натянуть штаны, как правоохранители и добровольцы, оперативно прибывшие по вызову, уже положили молодчиков лицом в пол. И, конечно, они оказались не теми, за кого себя выдавали. Итак, друзья, призываем всех быть бдительными! Сейчас так тяжело, что лучше десять раз проверить тех, кто рвется к вам в гости без приглашения", – сказано в сообщении.