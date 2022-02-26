Хотел передать послание: украинские спасатели задержали российского диверсанта

Мужчина пытался передать послание своим "побратимам", которое оставил у магазина, находящегося возле пожарной части

Диверсанта задержали спасатели/Коллаж "Сегодня"

В Украине спасатели задержали российского диверсанта, который пытался оставить послание своим "побратимам".

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Реклама

Что известно

Мужчина пытался передать послание своим "побратимам" и оставил тетрадь с записями у закрытого магазина, находящегося возле пожарной части, а потом начал убегать.

"Довольно странное поведение вызвало серьезные подозрения, поэтому почти сразу неизвестный был перехвачен нашими спасателями. Сразу была извещена местная территориальная оборона и передано диверсанта правоохранителям", – говорится в сообщении.

В Киеве диверсанты пришли в пожарную часть

В Киеве задержали двух российских диверсантов, которые пришли в 44-ю пожарную часть в форме солдат ВСУ и попросили переодеться в гражданскую одежду. Об этом сообщается на Telegram-канале МВД Украины.

Реклама

"Сегодня в Киеве в 44-ю ДПРЧ пожаловали гости. Хотя какие они гости, кто их звал? И представились они бойцами ВСУ, показав какие-то удостоверения, однако не дали убедиться в их подлинности. Были они в нашей форме Вооруженных сил, в бронежилетах, с автоматами и колбасой. А пришли они в пожарную часть попросить переодеться во что-то гражданское, а еще лучше – в пожарные боевки", – написала пресс-служба министерства.