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Хотів передати послання: українські рятувальники затримали російського диверсанта

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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26 лютого, 18:40
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Чоловік намагався передати послання своїм "побратимам", яке залишив біля магазину біля пожежної частини
Диверсанта затримали рятувальники/Колаж "Сьогодні"
Диверсанта затримали рятувальники/Колаж "Сьогодні"

В Україні рятувальники затримали російського диверсанта, який намагався залишити послання своїм "побратимам"

Про це повідомляє ДСНС України.

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Що відомо

Чоловік намагався передати послання своїм "побратимам" і залишив зошит із записами біля закритої крамниці, що знаходиться біля пожежної частини, а потім почав тікати.

"Досить дивна поведінка викликала серйозні підозри, тому майже відразу невідомого було перехоплено нашими рятувальниками. Відразу було повідомлено місцеву територіальну оборону і передано диверсанта правоохоронцям", – йдеться у повідомленні.

У Києві диверсанти прийшли до пожежної частини

У Києві затримали двох російських диверсантів, які прийшли до 44-ї пожежної частини у формі солдатів ЗСУ і попросили переодягнутися в цивільний одяг. Про це повідомляється на Telegram-каналі МВС України.

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"Сьогодні у Києві до 44-ї ДПРЧ завітали гості. Хоча які вони гості, хто їх кликав? І представилися вони бійцями ЗСУ, показавши якісь посвідчення, проте не дали переконатися у їхній справжності. Були вони у нашій формі Збройних сил, у бронежилетах, з автоматами та ковбасою. А прийшли вони до пожежної частини попросити переодягнутися у щось цивільне, а ще краще – у пожежні бойовки", – написала пресслужба міністерства.

Як пишеться в повідомленні, рятувальники нікого не залишають у біді, тому знайшли для гостей старий одяг, а паралельно зателефонували до поліції.

"Не встигли наші гості натягнути штани, як правоохоронці та добровольці, що оперативно прибули на виклик, вже поклали молодиків обличчям у підлогу. І, звичайно, вони виявилися не тими, за кого себе видавали. Отже, друзі, закликаємо всіх бути пильні! Зараз так важко, що краще десять разів перевірити тих, хто рветься до вас у гості без запрошення", – сказано у повідомленні.

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