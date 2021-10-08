"Справа Труханова": сьогодні судять мера Одеси і його заступника

Труханову вручили підозру / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні, 8 жовтня, міському голові Одеси Геннадію Труханову і в.о. віце-мера – керівника справами виконкому Олегу Бриндак виберуть запобіжний захід.
Про це повідомила пресслужба Вищого антикорупційного суду України.
Судові засідання почнуться о 9:00.
"Орган досудового розслідування загалом підозрює 16 осіб у ймовірному завданні шкоди територіальній громаді міста Одеси на загальну суму 689 млн грн", – йдеться в повідомленні.
Підозра Труханову
Національне антикорупційне бюро України вручило підозра меру Одеси Геннадію Труханову 6 жовтня.
"Інформую суспільство про те, що підписала п'ять підозр у рамках розслідування кримінального провадження силами детективів НАБУ і прокурорів САП... Підозрюваними стали мер міста, ряд міських чиновників і один відомий одесит, роль якого уважно вивчалася наслідком, щоб у жодному разі не помилитися і нічого не пропустити", – розповіла генпрокурор України Ірина Венедиктова.
Вона додала, що всі ці люди причетні до злочинів, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі.
Раніше ми писали:
- Хто такий "відомий одесит", про який генпрокурор згадала в коментарі про оголошення підозра Труханова. "Сьогодні" для цього зв'язалося з правоохоронцями.
- Також можливим підозрюваним став перший заступник директора департаменту комунальної власності Одеської мерії Олександр Ахмеров.