Дітям буде простіше отримати щеплення від COVID-19: що зміниться

Вакцинація буде проводитися без обов'язкових рутинних щеплень. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) спростило доступ дітей від 12 років до вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомили у пресслужбі міністерства.

Реклама

Відтепер для проведення вакцинації не потрібно надавати довідку про "рутинні щеплення".

Як вакцинувати дитину

Для цього достатньо просто записати дитину до будь-якого пункту чи центру щеплень.

Адреси та контакти – на vaccination.covid19.gov.ua/list або тел. 0 800 60 20 19.

Реклама

Хто може дозволити вакцинацію

Вакцинація дітей та підлітків відбувається:

для дітей 12-13 років – за згодою батьків;

– за згодою батьків; для дітей 14-17 років – на підставі власного рішення дитини щодо вакцинації.

З 14 років підлітки можуть самостійно прийти в будь-який пункт щеплення проти COVID-19 або центр вакцинації. Для цього не обов'язково мати декларацію з педіатром чи сімейним лікарем.

Щеплення дітей до 5 років

Як пояснив головний санлікар Ігор Кузін, поки що в Європі немає рекомендацій робити щеплення проти коронавірусної хвороби дітям від 5 років. Проте в Україні це питання розглянуть приблизно у квітні, тому цілком можливо, що вакцинацію маленьких дітей все ж дозволять.

Реклама

"Тобто на рівні Європи таке питання не розглядали. Ми плануємо розглянути вакцинацію дітей від 5 років орієнтовно з квітня", – сказав Кузін.

Раніше ми писали: