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Дітям від 5 років теж потрібні щеплення від COVID-19? Що сказав Кузін

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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11 січня, 12:02
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Заступник міністра охорони здоров'я уточнив, яким дітям, на його думку, все ж таки краще зробити щеплення від ковіду і для чого це потрібно
Кузін розповів, яким дітям потрібні щеплення
Кузін розповів, яким дітям потрібні щеплення / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки що в Європі немає рекомендацій робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років. Проте в Україні це питання розглянуть приблизно у квітні цього року.

Про це заявив головний санлікар країни Ігор Кузін в інтерв'ю "ВВС".

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"Рекомендацій європейської технічної групи експертів щодо щеплення дітей від 5 років ще не було. Тобто на рівні Європи таке питання не розглядали. Ми плануємо розглянути вакцинацію дітей від 5 років орієнтовно з квітня", – сказав він.

Поки що в країні вакцинували близько 140 тисяч дітей віком від 12 до 18 років. Частота "побочок" у дітей така сама, як і у дорослих – тобто незвичайних випадків ще не було.

А чи потрібно вакцинувати дітей?

Кузін підкреслив, що якщо дитина має супутні захворювання, такі як онкологія, астма, серцево-судинні, то їй варто зробити щеплення. Оскільки у таких дітей перебіг ковіду може бути тяжким.

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"Якщо дитина здорова, то рішення буде залежати від того, наскільки часто ця дитина відвідує організовані колективи (…) Я б радив вакцинуватися. Це необхідно для персонального захисту", – додав санлікар.

Хто може дозволити вакцинацію

Вакцинація дітей та підлітків відбувається:

  • для дітей 12 – 13 років – за згодою батьків;
  • для дітей 14 – 17 років – на підставі власного рішення дитини щодо вакцинації.

З 14 років підлітки можуть самостійно прийти в будь-який пункт щеплення проти COVID-19 або центр вакцинації, взявши довідку про наявність всіх потрібних щеплень і вакцинуватися. При цьому не обов'язково мати декларацію з педіатром чи сімейним лікарем.

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