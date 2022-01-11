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СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус в Україні. За добу виявили ще понад 5 тисяч нових хворих

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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11 січня, 08:13
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Найбільше нових підтверджених випадків у Києві – майже 1200
Кількість випадків знову почала зростати.
Кількість випадків знову почала зростати. / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу, 10 січня, в Україні зафіксовано 5429 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 306, медпрацівників – 168).

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

  • госпіталізованы – 915 осіб;
  • летальних випадків – 219;
  • одужали – 7761 особа.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1192;
  • Вінницька область – 203;
  • Волинська область – 98;
  • Дніпропетровська область – 150;
  • Донецька область – 288;
  • Житомирська область – 40;
  • Закарпатська область – 157;
  • Запорізька область – 179;
  • Івано-Франківська область – 159;
  • Київська область – 259;
  • Кіровоградська область – 49;
  • Луганська область – 151;
  • Львівська область – 195;
  • Миколаївська область – 114;
  • Одеська область – 266;
  • Полтавська область – 440;
  • Рівненська область – 145;
  • Сумська область – 162;
  • Тернопільська область – 104;
  • Харківська область – 309;
  • Херсонська область – 75;
  • Хмельницька область – 209;
  • Черкаська область – 192;
  • Чернівецька область – 158;
  • Чернігівська область – 135.

Поява нового небезпечного штаму

В Україні поки що не виявили штаму коронавірусу "Дельтакрон". Як відомо, за одними даними, цей штам – мікс з "Дельти" та "Омікрону", за іншими – це нібито взагалі фейк.

Починаючи з 19 грудня профільним спеціалістам не передавали на аналіз зразки. Саме тому наразі складно говорити про наявність цього штаму.

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"Але очевидним є той факт, що вірус мутує, і є безліч неназваних варіантів. На кінець листопада в Україні домінував штам "Дельта". Також серед наданих нам зразків ми не знаходили жодних унікальних", – розповіли новинам "Сьогодні" в НАН.

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