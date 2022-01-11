Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили еще более 5 тысяч новых больных

Больше всего новых подтвержденных случаев в Киеве – почти 1200

Количество случаев снова начало расти. / Фото: Коллаж: Сегодня

За минувшие сутки, 10 января, в Украине зафиксировано 5429 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 306, медработников – 168).

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 915 человек;

летальных исходов – 219;

выздоровело – 7761 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1192;

Винницкая область – 203;

Волынская область – 98;

Днепропетровская область – 150;

Донецкая область – 288;

Житомирская область – 40;

Закарпатская область – 157;

Запорожская область – 179;

Ивано-Франковская область – 159;

Киевская область – 259;

Кировоградская область – 49;

Луганская область – 151;

Львовская область – 195;

Николаевская область – 114;

Одесская область – 266;

Полтавская область – 440;

Ровенская область – 145;

Сумская область – 162;

Тернопольская область – 104;

Харьковская область – 309;

Херсонская область – 75;

Хмельницкая область – 209;

Черкасская область – 192;

Черновицкая область – 158;

Черниговская область – 135.

Появление нового опасного штамма

В Украине пока не обнаружили штамма коронавируса "Дельтакрон". Как известно, по одним данным, данный штамм – микс из "Дельты" и "Омикрона", по другим – это якобы вообще фейк.

Начиная с 19 декабря профильным специалистам не передавали на анализ образцы. Именно поэтому сложно говорить о наличии этого штамма.

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"Но очевиден тот факт, что вирус мутирует, и существуют неназванные варианты. К концу ноября в Украине доминировал штамм "Дельта". Также среди предоставленных нам образцов мы не находили никаких уникальных", – рассказали новостям "Сегодня" в НАН.

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