Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили еще более 5 тысяч новых больных

За минувшие сутки, 10 января, в Украине зафиксировано 5429 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 306, медработников – 168).
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализировано – 915 человек;
- летальных исходов – 219;
- выздоровело – 7761 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 1192;
- Винницкая область – 203;
- Волынская область – 98;
- Днепропетровская область – 150;
- Донецкая область – 288;
- Житомирская область – 40;
- Закарпатская область – 157;
- Запорожская область – 179;
- Ивано-Франковская область – 159;
- Киевская область – 259;
- Кировоградская область – 49;
- Луганская область – 151;
- Львовская область – 195;
- Николаевская область – 114;
- Одесская область – 266;
- Полтавская область – 440;
- Ровенская область – 145;
- Сумская область – 162;
- Тернопольская область – 104;
- Харьковская область – 309;
- Херсонская область – 75;
- Хмельницкая область – 209;
- Черкасская область – 192;
- Черновицкая область – 158;
- Черниговская область – 135.
Появление нового опасного штамма
В Украине пока не обнаружили штамма коронавируса "Дельтакрон". Как известно, по одним данным, данный штамм – микс из "Дельты" и "Омикрона", по другим – это якобы вообще фейк.
Начиная с 19 декабря профильным специалистам не передавали на анализ образцы. Именно поэтому сложно говорить о наличии этого штамма.
"Но очевиден тот факт, что вирус мутирует, и существуют неназванные варианты. К концу ноября в Украине доминировал штамм "Дельта". Также среди предоставленных нам образцов мы не находили никаких уникальных", – рассказали новостям "Сегодня" в НАН.
Ранее мы писали:
- К утру 10 января в Украине изменился список карантинных зон. Появились две оранжевые зоны.
- В Украине запустили вакцинацию бустерной дозой, хотя эксперты и подчеркивают, что это нужно было сделать на 2-3 месяца раньше.