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Коли та від яких хвороб потрібно вакцинувати дітей? Календар щеплень

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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15 січня, 06:00
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Більшість інфекційних хвороб, які не мають специфічного лікування, стали непомітними саме завдяки вакцинації
МОЗ закликає вакцинувати малюків, щоб захистити їхній організм
МОЗ закликає вакцинувати малюків, щоб захистити їхній організм / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні дітей вакцинують відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень. У кожній країні є свій власний календар.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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Що таке календар щеплень?

Такий документ встановлює перелік обов'язкових профілактичних щеплень, визначає необхідну кількість доз та оптимальні терміни їхнього введення для найефективнішого захисту дітей від інфекційних хвороб.

Різні країни мають власний національний календар щеплень. Туди враховуються місцеві епідемічні особливості та економічні можливості.

Від яких хвороб потрібно захистити дитину?

В Україні до календаря внесені щеплення проти десяти інфекційних захворювань:

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  • гепатиту В,
  • туберкульозу,
  • поліомієліту,
  • дифтерії,
  • кашлюка,
  • правця,
  • гемофільної інфекції (Hib),
  • кору,
  • краснухи,
  • епідемічного паротиту ("свинки").

Держава за власні кошти закуповує вакцини для цих щеплень. До речі, щеплення можна отримати та зробити безоплатно у педіатра чи сімейного лікаря, з яким укладено декларацію.

Коли потрібно робити щеплення?

Гепатит В. Першу дозу щеплення від захворювання дитині потрібно зробити у першу добу життя. Другу дозу можна отримати на другий місяць життя. А третю дозу потрібно отримати на шостому місяці життя.

Щеплення від туберкульозу можна зробити у період від третьої до п'ятої доби життя.

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Від кору, паротиту і краснухи першу дозу вакцини потрібно отримати на дванадцятому місяці життя, а другу вже у 6 років.

Дифтерія, правець. Перше щеплення від цих хвороб дитині потрібно зробити на другому місяці життя. Другу дозу вакцини потрібно колоти на четвертому місяці, а третю – на шостому місяці. Потім потрібно зробити четверту дозу щеплення на вісімнадцятому місяці життя. Наступну п'яту дозу роблять вже у 6 років. А шосту дозу роблять у 16 років.

Від кашлюка потрібно зробити чотири дози щеплення. Перша доза – на другому місяці життя, друга – на четвертому місяці життя, третя – на шостому місяці, четверта доза – на вісімнадцятому місяці.

Від поліомієліту можна захиститися за допомогою шести доз щеплення. Перша доза – на другому місяці життя, друга – на четвертому місяці, третя – на шостому, четверта – на вісімнадцятому, п'ята доза – 6 років, шоста доза – 14 років.

Хіб-інфекція. Перше щеплення потрібно зробити на другому місяці життя дитини, друге щеплення – на четвертому місяці, а третє – на дванадцятому місяці життя.

Чи безпечні вакцини?

Деякі вакцини є однокомпонентними (захищають від одного захворювання), інші – багатокомпонентними (захищають від двох чи більше захворювань одночасно).

Всі вакцини, зареєстровані в Україні, є якісними, ефективними та безпечними.

Що робити у випадку пропуску дози щеплення?

По-перше, не варто панікувати. Пропуск вакцинації не означає, що треба розпочинати серію щеплень спочатку. Але потрібно надолужити пропущені дози якомога швидше. Незалежно від того, скільки минуло часу, зверніться до свого сімейного лікаря або педіатра.

Вакцинація — одна з головних складових громадського здоров’я. Щороку щеплення рятують 2—3 мільйони дитячих життів у всьому світі. Нещеплені ж діти ризикують інфікуватися, тяжко хворіти, а деколи й померти від наслідків хвороб.

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