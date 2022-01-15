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Когда и от каких болезней нужно вакцинировать детей? Календарь прививок

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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15 января, 06:00
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Большинство инфекционных болезней, не имеющих специфического лечения, стали незаметны именно благодаря вакцинации
Минздрав призывает вакцинировать малышей, чтобы защитить их организм
Минздрав призывает вакцинировать малышей, чтобы защитить их организм / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине детей вакцинируют в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. В каждой стране есть свой календарь.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Что такое календарь прививок?

Такой документ устанавливает перечень обязательных профилактических прививок, определяет необходимое количество доз и оптимальные сроки их введения для эффективной защиты детей от инфекционных болезней.

Разные страны имеют свой национальный календарь прививок. Туда учитываются местные эпидемические особенности и возможности.

От каких болезней нужно защитить ребенка?

В Украине в календарь внесены прививки против десяти инфекционных заболеваний:

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  • гепатита В,
  • туберкулеза,
  • полиомиелита,
  • дифтерии,
  • коклюша,
  • столбняка,
  • гемофильной инфекции (Hib),
  • кори,
  • краснухи,
  • эпидемического паротита ("свинки")

Государство за собственные средства закупает вакцины для этих прививок. Кстати, прививку можно получить и сделать бесплатно у педиатра или семейного врача, с которым заключена декларация.

Когда нужно делать прививку?

Гепатит В. Первую дозу прививки от заболевания ребенку нужно сделать в первые сутки жизни. Вторую дозу можно получить на второй месяц жизни. Третью же дозу нужно получить на шестом месяце жизни.

Прививку от туберкулеза можно сделать в период от трех до пяти суток жизни.

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От кори, паротита и краснухи первую дозу вакцины нужно получить на двенадцатом месяце жизни, а вторую – уже в 6 лет.

Дифтерия, столбняк. Первую прививку от этих болезней ребенку нужно сделать на втором месяце жизни. Вторую дозу вакцины нужно колоть на четвертом месяце, а третью – на шестом месяце. Затем следует сделать четвертую дозу прививки на восемнадцатом месяце жизни. Следующую пятую дозу делают уже в 6 лет. А шестую дозу делают в 16 лет.

От коклюша нужно сделать четыре дозы прививки. Первая доза – на втором месяце жизни, вторая – на четвертом месяце жизни, третья – на шестом месяце, четвертая доза – на восемнадцатом месяце.

От полиомиелита можно защититься с помощью шести доз прививки. Первая доза – на втором месяце жизни, вторая – на четвертом месяце, третья – на шестом, четвертая – на восемнадцатом, пятая доза – 6 лет, шестая доза – 14 лет.

Хиб-инфекция. Первую прививку нужно сделать на втором месяце жизни ребенка, вторую прививку – на четвертом месяце, а третью – на двенадцатом месяце жизни.

Безопасны ли вакцины?

Некоторые вакцины являются однокомпонентными (защищают от одного заболевания), другие многокомпонентными (защищают от двух или более заболеваний одновременно).

Все вакцины, зарегистрированные в Украине, качественные, эффективные и безопасные.

Что делать в случае пропуска дозы прививки?

Во-первых, не стоит паниковать. Пропуск вакцинации не означает, что нужно начинать серию прививок сначала. Но нужно наверстать пропущенные дозы как можно скорее. Независимо от того, сколько времени прошло, обратитесь к своему семейному врачу или педиатру.

Вакцинация – одна из главных составляющих общественного здоровья. Ежегодно прививки спасают 2-3 миллиона детских жизней во всем мире. Непривитые дети рискуют инфицироваться, тяжело болеть, а порой и умереть от последствий болезней.

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