Детям будет проще получить прививку от COVID-19: что изменится

Вакцинация будет производиться без обязательных рутинных прививок. / Фото: Коллаж: Сегодня
Министерство здравоохранения (Минздрав) упростило доступ детей от 12 лет к вакцинации против COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Теперь для проведения вакцинации не нужно предоставлять справку о рутинных прививках.
Как вакцинировать ребенка
Для этого достаточно будет просто записать ребенка в любой пункт или центр прививок.
Адреса и контакты – на vaccination.covid19.gov.ua/list или по телефону 0 800 60 20 19.
Кто может разрешить вакцинацию
Вакцинация детей и подростков:
- для детей 12 – 13 лет – с согласия родителей;
- для детей 14 – 17 лет – на основании собственного решения ребенка по вакцинации.
С 14 лет подростки могут самостоятельно прийти в любой прививочный пункт против COVID-19 или центр вакцинации. При этом не обязательно иметь декларацию с педиатром или семейным врачом.
Щеление детей до 5 лет
Как пояснил главный санврач Игорь Кузин, пока в Европе нет рекомендаций делать прививки против коронавируса детям от 5 лет. Однако в Украине этот вопрос будет рассмотрен примерно в апреле этого года, поэтому вполне возможно, что вакцинацию маленьких детей все же разрешат.
"На уровне Европы такой вопрос не рассматривали. Мы планируем рассмотреть вакцинацию детей от 5 лет ориентировочно с апреля", – сказал он.
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