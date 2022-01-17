Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🛬 Порошенко возвращается ☢ Авария на "Стироле" ⚽ Увольнение Шевченко 😡 Кибератака против Украины
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Локдаун близко? Первые случаи "Омикрона" нашли еще в одной области

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 января, 13:38
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В области начали активную подготовку к новой волне коронавируса
"Омикрон" зафиксировали в Харьковской области.
"Омикрон" зафиксировали в Харьковской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

Новый штамм коронавируса "Омикрон" зафиксировали в Харьковской области. "Омикрон" выявили в 40% исследованных образцов.

Об этом пишет KharkivToday.

Реклама

Директор облдепартамента здоровья Максим Хаустов сообщил, что 14 января направили 30 проб в Киев. Примерно 40% из них – это штамм "Омикрон".

Новый локдаун

"Мы стоим в начале новой волны коронавируса со штаммом "Омикрон", – сказал Хаустов.

По словам чиновника, сегодня занято 25% коек в больницах первой волны. С подтверждением нового штамма коронавируса в Харьковской области начали подготовку медиков.

Реклама

"С сегодняшнего дня... начинаются занятия для первичного, вторичного и третичного звено с особенностями предоставления помощи больным с коронавирусом с новыми штаммами. Они будут примерно неделю продолжаться, после этого будет еще отдельное обучение с постковидными состояниями", – добавил Хаустов.

"Омикрон" в Украине

  • По состоянию на 10 января в Одессе зафиксировали первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса "Омикрон". Больному сделали ПЦР-тест в частной лаборатории.
  • Еще по одному случаю подтвердили в Днепре и Львове. Трое пациентов с подтвержденными диагнозами вернулись из-за границы. Они находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах.
  • Также в Житомире и Бердичеве зафиксировали два случая инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон".
  • В Киеве также зафиксированы случаи заболевания, возбудителем которого является штамм коронавируса "Омикрон".

Что известно о симптомах "Омикрона"?

Как рассказал главный санврач Игорь Кузин, заболевание "Омикроном" проходит легче, чем инфицирование "Дельтой". При этом симптомы нового штамма немного отличаются от других.

Так, прежде всего распространено чихание – около 75% людей жалуются на этот симптом. Также есть общая усталость, головная боль, а температуру фиксируют только в четверти случаев.

Реклама

"Потеря вкуса и способности различать запахи – это лишь 19% случаев. То есть больше похоже на протекание ОРВИ", — отметил Кузин.

Он добавил, что штамм "Омикрон" часто маскируется под ОРВИ. Поэтому следует идти к врачу и делать тест.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В аэропорту "Киев" встречают Порошенко – он выступает перед сторонниками Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак "Омикрон" наступает! В Киеве готовятся к скачку заболеваемости COVID-19 Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная В Киеве ожидается снежная погода: свежий прогноз на неделю Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
#человек_сего_дня
17 января. Мухаммед Али. Ровно 80 лет назад родился Кассиус Клей – американский боксер, один из самых выдающихся мировых спортсменов, известный как Мухаммед Али…
На встречу с героем!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

55 088

заболело за неделю в Украине

+96%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.95

Российский рубль (₽)

0.3643

Евро (€)

31.99

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять