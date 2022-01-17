Локдаун близко? Первые случаи "Омикрона" нашли еще в одной области

В области начали активную подготовку к новой волне коронавируса

"Омикрон" зафиксировали в Харьковской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

Новый штамм коронавируса "Омикрон" зафиксировали в Харьковской области. "Омикрон" выявили в 40% исследованных образцов.

Об этом пишет KharkivToday.

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Директор облдепартамента здоровья Максим Хаустов сообщил, что 14 января направили 30 проб в Киев. Примерно 40% из них – это штамм "Омикрон".

Новый локдаун

"Мы стоим в начале новой волны коронавируса со штаммом "Омикрон", – сказал Хаустов.

По словам чиновника, сегодня занято 25% коек в больницах первой волны. С подтверждением нового штамма коронавируса в Харьковской области начали подготовку медиков.

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"С сегодняшнего дня... начинаются занятия для первичного, вторичного и третичного звено с особенностями предоставления помощи больным с коронавирусом с новыми штаммами. Они будут примерно неделю продолжаться, после этого будет еще отдельное обучение с постковидными состояниями", – добавил Хаустов.

"Омикрон" в Украине

По состоянию на 10 января в Одессе зафиксировали первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса "Омикрон". Больному сделали ПЦР-тест в частной лаборатории.

зафиксировали первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса "Омикрон". Больному сделали ПЦР-тест в частной лаборатории. Еще по одному случаю подтвердили в Днепре и Львове. Трое пациентов с подтвержденными диагнозами вернулись из-за границы. Они находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах.

Трое пациентов с подтвержденными диагнозами вернулись из-за границы. Они находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах. Также в Житомире и Бердичеве зафиксировали два случая инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон".

зафиксировали два случая инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон". В Киеве также зафиксированы случаи заболевания, возбудителем которого является штамм коронавируса "Омикрон".

Что известно о симптомах "Омикрона"?

Как рассказал главный санврач Игорь Кузин, заболевание "Омикроном" проходит легче, чем инфицирование "Дельтой". При этом симптомы нового штамма немного отличаются от других.

Так, прежде всего распространено чихание – около 75% людей жалуются на этот симптом. Также есть общая усталость, головная боль, а температуру фиксируют только в четверти случаев.

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"Потеря вкуса и способности различать запахи – это лишь 19% случаев. То есть больше похоже на протекание ОРВИ", — отметил Кузин.

Он добавил, что штамм "Омикрон" часто маскируется под ОРВИ. Поэтому следует идти к врачу и делать тест.

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