Особенности "Омикрона" и новые зоны карантина: все о COVID-ситуации в Украине

Ситуация в регионах немного улучшилась, но заболеваемость все равно остается на высоком уровне

К концу января в Украине прогнозируют новую вспышку коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине уменьшилось количество оранжевых зон адаптивного карантина. Кроме этого, в стране второй день подряд фиксируют более 10 тыс. случаев заражения COVID-19.

Сайт "Сегодня" рассказывает последние новости о COVID-ситуации в стране.

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Статистика коронавируса

За сутки 13 января в Украине зафиксировано 10 476 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди новых заболевших – 663 детей и 241 медик.

За прошлые сутки:

госпитализировано – 1 656 человек;

летальных исходов – 140;

выздоровело – 7 285 человек.

За все время пандемии в Украине заболело – 3 737 510 человек; а выздоровело – 3 545 111 человек. Летальных исходов – 98 068. Всего провели 17 108 685 ПЦР-тестирований.

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Вакцинация населения

За последние сутки против COVID-19 вакцинировано 92 835 человек. Первую дозу получили 32 334 человека, вторую дозу – 45 465 человек, дополнительную дозу получил 551 человек, бустерную дозу – 14 485 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 941 502 человека, из них получили первую дозу – 14 941 500 человек, получили две дозы – 14 197 703 человека, получили дополнительную дозу – 8 639 человек, бустерную дозу – 70 663 человека.

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Всего провели 29 218 505 прививок.

Карантинные зоны

В Украине сократилась оранжевая зона карантина. Ситуация с коронавирусом улучшилась в Херсонской области.

Оранжевые:

Ивано-Франковская,

Сумская области.

Желтые:

г. Киев,

Винницкая,

Волынская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Житомирская,

Закарпатская,

Запорожская,

Киевская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Николаевская,

Одесская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черновицкая,

Черниговская области.

Особенности "Омикрона"

В Украине уже распространяется новый опасный штамм коронавируса "Омикрон". Прогнозируют, что вспышка заболевания может спровоцировать локдаун уже в январе.

Минздрав опубликовал все данные, известные о новом штамме "Омикрон" по предварительным результатам научных исследований.

"Омикрон" чаще приводит к инфицированию в домашней среде по сравнению с "Дельтой". Также исследования выявили следующие особенности нового штамма:

Имеет меньший инкубационный период. В среднем он составляет 3 суток.

Происходит "сдвиг" заболеваемости штаммом "Омикрон" в более молодую возрастную группу . Если средний возраст людей, больных штаммом "Дельта", был 38,3 года, то "Омикроном" – 30,8 года.

. Если средний возраст людей, больных штаммом "Дельта", был 38,3 года, то "Омикроном" – 30,8 года. Увеличивается и риск повторного заражения – реинфекции. В случае с "Дельтой" он составлял около 2,5%, для "Омикрона" – более чем в 5 раз выше, 13%.

Предварительно, "Омикрон" в 2,9 раза инфекционнее, чем "Дельта". То есть новый штамм более заразен по сравнению с "Дельтой".

В странах, где он уже обнаружен, удвоение случаев заражения на уровне сообщества происходит в 1,53 дня.

Пока нет информации для оценки какого-либо изменения тяжести инфекции, к которой приводит "Омикрон". Предварительные данные свидетельствуют, что новых необычных симптомов у больных указанным штаммом не наблюдается.

Госпитализация:

данные указывают на понижение риска госпитализаций среди инфицированных этим штаммом. Хотя рост количества заражений может вызвать и большую нагрузку на медицинскую систему. По сравнению со штаммом "Дельта", случаи заболевания "Омикроном" имеют на 15-20% меньший риск любой госпитализации и на 41% меньший риск госпитализации с пребыванием в течение 1 или более ночей в больнице;

риск поступления в отделение экстренной помощи или госпитализации для "Омикрона" является меньшим, чем для "Дельты";

лишь 0,6% больных Omicron были госпитализированы по сравнению с 1,6% больных другими штаммами коронавирусной болезни.

В то же время данные о госпитализациях не окончательны, ведь во многих странах все еще нет достаточных ресурсов, чтобы диагностировать новый штамм. К тому же большинство исследований были проведены в странах, где уже высок уровень охвата прививками, а потому в больницы попадает меньше людей.

Какие COVID-вакцины дольше защищают от штамма

Британские ученые рассказали, какие вакцины, что используются в стране, лучше защищают от нового варианта коронавируса.

Оказалось, что даже двойная доза AstraZeneca не дает никакого эффекта против симптоматической инфекции от "Омикрона" через 20 недель после второй прививки.

Эффективность вакцин Pfizer и Moderna упала до 10% за тот же период.

Ученые добавили, что бустерные дозы COVID-вакцин по-прежнему обеспечивают хорошую защиту от госпитализации, и риск после третьего укола снижается до 81%.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид подчеркнул, что часть анализа показывает, что невакцинированные люди имеют в восемь раз больше шансов оказаться в больнице с COVID-19, чем люди, которые недавно привились бустерной дозой.

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