Коронавирус не отступает. Второй день подряд в Украине более 10 тысяч заболевших за сутки

За сутки 13 января в Украине зафиксировано 10 476 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди новых заболевших 663 детей и 241 медработник.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализировано – 1 656 человек;
- летальных исходов – 140;
- выздоровело – 7 285 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 1193;
- Винницкая область – 648;
- Волынская область – 168;
- Днепропетровская область – 427;
- Донецкая область – 314;
- Житомирская область – 252;
- Закарпатская область – 278;
- Запорожская область – 175;
- Ивано-Франковская область – 880;
- Киевская область – 394;
- Кировоградская область – 71;
- Луганская область – 98;
- Львовская область – 1001;
- Николаевская область – 193;
- Одесская область – 516;
- Полтавская область – 521;
- Ровенская область – 317;
- Сумская область – 538;
- Тернопольская область – 371;
- Харьковская область – 691;
- Херсонская область – 92;
- Хмельницкая область – 443;
- Черкасская область – 292;
- Черновицкая область – 409;
- Черниговская область – 194.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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