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Коронавирус не отступает. Второй день подряд в Украине более 10 тысяч заболевших за сутки

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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14 января, 08:12
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Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве и Ивано-Франковской области
В Украине продолжают выявлять новые COVID-случаи.
В Украине продолжают выявлять новые COVID-случаи. / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 13 января в Украине зафиксировано 10 476 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди новых заболевших 663 детей и 241 медработник.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1 656 человек;
  • летальных исходов – 140;
  • выздоровело – 7 285 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 1193;
  • Винницкая область – 648;
  • Волынская область – 168;
  • Днепропетровская область – 427;
  • Донецкая область – 314;
  • Житомирская область – 252;
  • Закарпатская область – 278;
  • Запорожская область – 175;
  • Ивано-Франковская область – 880;
  • Киевская область – 394;
  • Кировоградская область – 71;
  • Луганская область – 98;
  • Львовская область – 1001;
  • Николаевская область – 193;
  • Одесская область – 516;
  • Полтавская область – 521;
  • Ровенская область – 317;
  • Сумская область – 538;
  • Тернопольская область – 371;
  • Харьковская область – 691;
  • Херсонская область – 92;
  • Хмельницкая область – 443;
  • Черкасская область – 292;
  • Черновицкая область – 409;
  • Черниговская область – 194.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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