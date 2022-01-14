Коронавірус не відступає. Другий день поспіль в Україні понад 10 тисяч хворих за добу

#людина_цього_дня

14 січня. Іван Огієнко. 140 років тому, 14 січня 1882 року, у Брусилові народився український політичний діяч, просвітитель та мовознавець, міністр освіти та міністр віросповідань УНР, єпископ Іван Огієнко...

На зустріч із героєм!