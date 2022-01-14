Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🎄 Зустрічаємо старий Новий рік 🔔 Загроза війни з Росією 💼 Справа проти Порошенка 🌊 Водохреща-2022
СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус не відступає. Другий день поспіль в Україні понад 10 тисяч хворих за добу

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 січня, 08:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Найбільше нових випадків зафіксували у Києві та Івано-Франківській області
В Україні продовжують виявляти нові COVID-випадки.
В Україні продовжують виявляти нові COVID-випадки. / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 13 січня в Україні зафіксовано 10 476 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед нових хворих дітей 663, медпрацівників – 241.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Реклама

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 656 осіб;
  • летальних випадків – 140;
  • одужало – 7 285 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1193;
  • Вінницька область – 648;
  • Волинська область – 168;
  • Дніпропетровська область – 427;
  • Донецька область – 314;
  • Житомирська область – 252;
  • Закарпатська область – 278;
  • Запорізька область – 175;
  • Івано-Франківська область – 880;
  • Київська область – 394;
  • Кіровоградська область – 71;
  • Луганська область – 98;
  • Львівська область – 1001;
  • Миколаївська область – 193;
  • Одеська область – 516;
  • Полтавська область – 521;
  • Рівненська область – 317;
  • Сумська область – 538;
  • Тернопільська область – 371;
  • Харківська область – 691;
  • Херсонська область – 92;
  • Хмельницька область – 443;
  • Черкаська область – 292;
  • Чернівецька область – 409;
  • Чернігівська область – 194.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Що таке метеозалежність і як із нею боротися? Лікар відповіла Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Що потрібно знати перед тим, як лізти в ополонку: головні поради Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вічний ремонт. Ми з'ясували, чому руйнується наймолодший міст Києва Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
14 січня. Іван Огієнко. 140 років тому, 14 січня 1882 року, у Брусилові народився український політичний діяч, просвітитель та мовознавець, міністр освіти та міністр віросповідань УНР, єпископ Іван Огієнко...
На зустріч із героєм!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Реальна містика 🎃
Коронавірус за тиждень

37 743

захворіло за тиждень в Україні

+32%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.74

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

31.78

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти